السنغال تنفي تمرد مدرب «أسود التيرانجا» قبل المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

نفى الاتحاد السنغالي لكرة القدم بشكل قاطع، الأنباء التي تحدثت عن رفض المدير الفني للمنتخب باب تياو السفر مع بعثة «أسود التيرانجا» إلى الولايات المتحدة الأميركية، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، مؤكداً أن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.

وخلال الساعات الماضية، انتشرت تقارير إعلامية أفادت بأن المدرب السنغالي البالغ من العمر 45 عاماً رفض الصعود إلى الطائرة بسبب انتهاء عقده مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم في فبراير الماضي، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق جديد بشأن استمراره مع المنتخب، وهو ما أثار حالة من الجدل قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة العالمية.

وردّ الاتحاد السنغالي ببيان رسمي أكد فيه رغبته في «تصحيح المعلومات المغلوطة»، موضحاً أن التأخير الذي طرأ على سفر البعثة لم يكن له أي علاقة بالمدرب أو بمفاوضات عقده، بل جاء نتيجة ظروف إدارية ولوجستية بحتة.

وأوضح البيان أن الرحلة المقررة إلى الولايات المتحدة تعرضت لأكثر من تأجيل، حيث كان من المقرر إقلاعها في الثالثة والنصف عصراً قبل تأجيلها إلى السابعة مساء، ثم إلى الحادية عشرة ليلاً.

وأرجع الاتحاد ذلك إلى التأخر في إصدار التصاريح التشغيلية الخاصة بالطائرة المستأجرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات التأشيرات الخاصة ببعض أعضاء الجهاز الفني.

وشدّد الاتحاد السنغالي على أن المفاوضات الخاصة بتجديد عقد باب تياو لا تزال مستمرة بالفعل، لكنها لم تؤثر بأي شكل على برنامج إعداد المنتخب أو ترتيبات سفره، نافياً بشكل قاطع الشائعات التي تحدثت عن رفض المدرب مرافقة الفريق بسبب تلك المفاوضات.

وأكد البيان أن هذه العقبات التنظيمية البسيطة لن تؤثر على حالة الانسجام داخل المنتخب، مشيراً إلى أن اللاعبين والجهاز الفني والاتحاد يعملون بروح واحدة من أجل الظهور بأفضل صورة ممكنة في كأس العالم.

ويأتي هذا الجدل في توقيت حسّاس بالنسبة للمنتخب السنغالي الذي يعتبره كثيرون، إلى جانب المنتخب المغربي، أبرز أمل للقارة الأفريقية في تحقيق إنجاز كبير خلال مونديال 2026. لذلك فإن أي حديث عن خلافات أو توترات داخل المعسكر قد يثير القلق قبل انطلاق المنافسات.

وكان باب تياو قد تولى قيادة المنتخب السنغالي في ديسمبر 2024، ونجح في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية مطلع العام الجاري، ما عزّز مكانته كأحد أبرز المدربين الصاعدين في القارة.