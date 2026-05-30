«كوموريبي» يقود أحلام «جودلفين» في «الديربي الفرنسي»

عصام السيد (أبوظبي)

يتطلع نجم جودلفين «كوموريبي» إلى تقديم أداء قوي آخر في أحد السباقات الكلاسيكية الفرنسية، عندما ينتقل للمنافسة على مسافة تزيد قليلاً على الميل وربع الميل في بري دو جوكي كلوب (الديربي الفرنسي) على مضمار شانتيه غداً.

وكان ابن «بيناتوبو» قد اختتم المنافسة بقوة بعد أن سلك مساراً خارجياً وحلَّ ثانياً بفارق طول خلف «رايف» في بول ديسيه ديه بولان (فئة1) على مضمار لونجشامب مطلع هذا الشهر.

واستهلّ «كوموريبي»، بإشراف أندريه فابر، موسمه بفوز في بري دو فونتينبلو (فئة3) على ذات مضمار ومسافة بول ديسيه ديه بولان في أبريل، وفاز مرتين في عمر السنتين، بما في ذلك سباقا كونديشنس على مضماري دوفيل وكومبيين، قبل أن يختتم حملة متطورة بالمركز الثاني في بري لا روشيت (فئة3).

وقال أندريه فابر: «قدّم «كوموريبي» أداءً جيداً للغاية في بول ديسيه ديه بولان، وينبغي أن تناسبه أرضية معتدلة، خاض مشاركتيه هذا الموسم حتى الآن على مسافة الميل، لكنه أظهر في مشاركته الأخيرة أنه قادر على الذهاب لمسافة أطول».

وزميله في الإسطبل «كواليفيكار» سبق أن حلّ وصيفاً في بري دو جوكي كلوب 2025، وسيعود ابن «لوب دي فيجا» للمشاركة في جراند بري دو شانتي (فئة2).

وكان الفائز في بري نيل (فئة2) الموسم الماضي قد سجّل عودة واعدة في بري داركور (فئة2) على مضمار لونجشامب في أبريل، حين حلّ ثالثاً بفارق ضئيل خلف «برايت بيكشر»، وصيف بري غانيه (فئة1).

وتعرّضت «بيرشيك» لمتاعب كبيرة أثناء السباق عندما حلت خامسة في بري دي ليلا (ليستد) مطلع هذا الشهر، وتشارك ابنة «بالاس بيير» على ذات المضمار والمسافة في بري دو ساندرينجهام (فئة2).

وانتقلت «بيرشيك» إلى إشراف هنري أليكس بانتال في وقت سابق من العام، واستهلت حملتها بصورة مشجّعة، إذ حلت ثانية بفارق أنف على مضمار بوردو لو بوسكا، قبل أن تقدم أداءً ممتازاً بحلولها ثالثة في بري دو لا جروت (فئة3) على مضمار لونجشامب.

وقال هنري أليكس بانتال: «لم تحظ «بيرشيك» بأفضل مسار في مشاركتها الأخيرة، لكنها أثبتت أنها تملك المستوى اللازم لسباق من هذه الفئة، إنها في حالة جيدة جداً، وسيقودها كريستيان ديمورو».