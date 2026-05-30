مرسيدس ينسحب من مفاوضات شراء «ألبين للفورمولا-1»

لندن(أ ف ب)

انسحبت شركة مرسيدس-بنز الألمانية لصناعة السيارات وفريقها في الفورمولا 1 مرسيدس-أيه أم جي، من المفاوضات للاستحواذ على حصة 25% في فريق ألبين للفورمولا 1 بسبب الشروط المالية، وفق ما أفادت السبت قناة "بي بي سي".

وكانت مرسيدس-بنز ومدير فريقها في الفورمولا 1، النمساوي توتو وولف، يتفاوضان منذ أشهر للاستحواذ على حصة 24% من الفريق البريطاني-الفرنسي ألبين للفورمولا 1، الذي يقع مقره الرئيس بين فيري-شاتيون بالقرب من باريس وإنستون، شمال غرب العاصمة البريطانية.

وتمتلك شركة رينو الفرنسية العملاقة لصناعة السيارات 76% من أسهم ألبين للفورمولا 1، بينما تمتلك شركة أوترو كابيتال الاستثمارية، ومقرها نيويورك، النسبة المتبقية البالغة 24%.

ووفقاً لـ "بي بي سي"، نقلاً عن مصادر داخلية، طالبت أوترو بسعر أعلى من القيمة السوقية، وفضّل مرسيدس الانسحاب من المفاوضات.

وأراد الصندوق الأميركي بيع حصته مقابل 618 مليون يورو، مما يُقيّم فريق ألبين للفورمولا 1 بـ 2.5 مليار يورو، بينما اشترته شركة أوترا في عام 2023 مقابل ثلث السعر المطلوب حالياً، بحسب "بي بي سي".

ويحتل فريق ألبين الذي أنهى العام الماضي في المركز الأخير في بطولة العالم للصانعين، المرتبة الخامسة هذا العام، ويعمل بخسارة، وتبلغ قيمته، وفق مرسيدس ما بين 1.6 مليار و1.8 مليار جنيه إسترليني.

وأفادت "بي بي سي" من مصدر داخل رينو، صرّح أنهم "فهموا أن المفاوضات قد انهارت"، حيث استخدمت الشركة الفرنسية المصنّعة حق النقض (الفيتو) حتى الخريف لمنع أي مفاوضات محتملة مع مستثمرين آخرين.

ويزوّد مرسيدس بالمحركات فريقي ماكلارين ووليامس البريطانيين، إضافة إلى ألبين منذ هذا الموسم.

واستحوذ رجل الأعمال الإيطالي فلافيو برياتوري على ألبين الذي يدافع عن ألوانه الفرنسي بيار جاسلي والأرجنتيني فرانكو كولابينتو، بعدما أنهى أخيراً إجراءات انضمام جوتشي كراعٍ رئيس للفريق في عام 2027.

ويرتبط برياتوري بعلاقة وثيقة مع مواطنه لوكا دي ميو، الرئيس السابق لفريق رينو، والرئيس التنفيذي لمجموعة كيرينغ الفاخرة، المالكة لغوتشي، منذ العام الماضي.

وفي ختام شهر أبريل، ندد زاك براون الرئيس التنفيذي لفريق ماكلارين، بالعلاقات المالية بين الفرق المتنافسة، مدعياً أنها تقوّض "نزاهة رياضة السيارات".