البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات

دبي (الاتحاد)

توج نادي البطائح بطلاً لمسابقة دوري كرة قدم الصالات للموسم 2025-2026، بعد فوزه على نادي خورفكان بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جرت اليوم على ملعب صالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل في دبي.

سجّل أهداف البطائح، عبدالله المهيري، وجوستافو مارتينس، وراشد علي، بينما سجل هدف خورفكان، حسين مال الله.

حضر المباراة إبراهيم حسن النمر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة الصالات، وسلّم الميداليات الذهبية ودرع البطولة للاعبين والجهاز الفني والإداري لنادي البطائح.

الجدير بالذكر أن هذا اللقب الخامس لفريق البطائح بمسابقة دوري كرة قدم الصالات، حيث سبق له التتويج بالبطولة في مواسم 2019-2020 و2021-2022 و2023-2024 و2024-2025، كما نجح خلال الموسم الحالي 2025-2026 في تحقيق الثنائية بعد تتويجه أيضاً بلقب كأس الإمارات لكرة الصالات.