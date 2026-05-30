الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
نجم أرسنال في قبضة الشرطة قبل ساعات من نهائي «الأبطال»!

30 مايو 2026 22:39

لندن (أ ف ب)

أوقفت الشرطة الجناح الدولي الإنجليزي السابق رحيم سترلينج للاشتباه في قيادته تحت تأثير المخدرات، بعدما اصطدم بسيارته بحواجز الطريق السريع، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت.
ويُشتبه في أن جناح المنتخب الإنجليزي السابق الذي لعب أخيراً مع فينورد في الدوري الهولندي، قد اصطدم بسيارته اللامبورجيني بحواجز على الطريق السريع «إم 3» في هامبشاير، جنوب إنجلترا، صباح الخميس.
وأُفرج عن اللاعب البالغ 31 عاماً بكفالة ريثما تستكمل التحقيقات.
وقالت شرطة هامبشاير في بيان «قبل الساعة التاسعة صباحاً بقليل (08:00 بتوقيت جرينيتش) الخميس، تلقينا بلاغات تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة لامبورجيني وحواجز على الطريق السريع "إم 3" بالقرب من تقاطع مينلي».
وأضافت: «لم تكن هناك مركبات أخرى متورطة ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات».
وتابعت: «أُلقي القبض على سائق يبلغ 31 عاماً من بيركشاير للاشتباه في قيادته مركبة تحت تأثير المخدرات، والقيادة المتهورة، وحيازة مخدرات من الفئة (سي)، والامتناع عن تقديم عينة. وقد أُفرج عنه بكفالة ريثما تستمر التحقيقات».
وأفادت مصادر مقربة من سترلينج الذي سبق له اللعب لمانشستر سيتي وتشيلسي لوكالة الأنباء البريطانية برس أسوسيشد أنه شعر بأنه «لا قيمة له» و«منسي».
وأضاف المصدر أن سترلينج كان يعاني ضغوطاً نفسية «لا تُوصف» بعد «سنتين عصيبتين للغاية».
وأكد أيضاً أنه تم إلقاء القبض على سترلينج «للاشتباه فقط»، مُصراً على عدم وجود «أي دليل على تعاطيه المخدرات».
سجّل سترلينج 20 هدفاً في 82 مباراة دولية، وساهم في وصول إنجلترا إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي كأس أوروبا 2020.
بدأ سترلينج مسيرته الاحترافية مع ليفربول قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي عام 2015، حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري، وخمسة ألقاب في كأس الرابطة، وبكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2019.
انتقل إلى تشيلسي عام 2022، لكنه لم يحظَ بمكان أساسي في التشكيلة، وقضى موسم 2024-2025 معاراً إلى أرسنال.
بعد مغادرته ملعب «ستامفورد بريدج»، انضم سترلينج إلى فينورد بعقد قصير الأجل في فبراير، ولعب ثماني مباريات في الدوري الهولندي.

