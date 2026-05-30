ديمبيلي يثير أزمة في منتخب «الديوك» قبل المونديال

30 مايو 2026 22:49

بودابست(د ب أ)
تعرض عثمان ديمبيلي مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا لإصابة عضلية، خلال مباراة فريقه ضد أرسنال الإنجليزي بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم السبت.
وتعرض ديمبيلي لإصابة في نهاية الشوط الثاني من المباراة المقامة في العاصمة المجرية بودابست، ليغادر في الوقت بدل الضائع ويشارك بدلاً من البرتغالي جونزالو راموس.
وتأتي هذه الإصابة، التي بدا اللاعب منزعجاً بسببها أثناء استبداله، لتثير قلق منتخب فرنسا «الديوك» ومدربه ديدييه ديشامب قبل أقل من أسبوعين على انطلاق نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويعد ديمبلي أحد النجوم البارزين في المونديال بشكل عام، ومنتخب فرنسا حيث أن النجم المتوج بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، يمثل إلى جانب كيليان مبابي نجم ريال مدريد، قوة هجومية كبرى للمنتخب الفرنسي الذي حل وصيفا للبطل الأرجنتين.

