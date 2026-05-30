الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
«الترجيحية» تخذل أرسنال وتهدي سان جيرمان لقب الأبطال

30 مايو 2026 23:14

بودابست(رويترز)
احتفظ باريس سان ​جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة ⁠القدم بفوزه 4-3 بركلات الترجيح ​على أرسنال ​الإنجليزي، ‌بعد انتهاء ⁠الوقتين الأصلي ​والإضافي بالتعادل 1-1 في النهائي بملعب بوشكاش أرينا اليوم السبت.
وأهدر ‌جابرييل لاعب أرسنال ركلة ‌الترجيح الحاسمة إذ سددها عالياً فوق العارضة، ​ليمنح الفريق الفرنسي اللقب.
وكانت بداية سان جيرمان سيئة للغاية بعد أن ‌تقدم أرسنال في الدقيقة ​السادسة بهدف سجله كاي هافرتس بتسديدة قوية.
وأدرك عثمان ​ديمبيلي ‌التعادل ⁠من ‌ركلة ‌جزاء في الدقيقة 65، بعد خطأ ⁠ارتكبه كريستيان موسكيرا ضد خفيتشا ​كفاراتسخيليا.
وأصبح سان جيرمان ثاني نادٍ في عصر دوري أبطال أوروبا يفوز باللقب مرتين ​متتاليتين.

