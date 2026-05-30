«الترجيحية» تخذل أرسنال وتهدي سان جيرمان لقب الأبطال

بودابست(رويترز)
احتفظ باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه 4-3 بركلات الترجيح على أرسنال الإنجليزي، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في النهائي بملعب بوشكاش أرينا اليوم السبت.
وأهدر جابرييل لاعب أرسنال ركلة الترجيح الحاسمة إذ سددها عالياً فوق العارضة، ليمنح الفريق الفرنسي اللقب.
وكانت بداية سان جيرمان سيئة للغاية بعد أن تقدم أرسنال في الدقيقة السادسة بهدف سجله كاي هافرتس بتسديدة قوية.
وأدرك عثمان ديمبيلي التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 65، بعد خطأ ارتكبه كريستيان موسكيرا ضد خفيتشا كفاراتسخيليا.
وأصبح سان جيرمان ثاني نادٍ في عصر دوري أبطال أوروبا يفوز باللقب مرتين متتاليتين.