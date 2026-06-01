«الأبيض الأولمبي» يدشّن وديّات تايلاند بمواجهة كوريا



معتصم عبدالله (أبوظبي)

يدشِّن منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم برنامج مبارياته الودية خلال معسكره الإعدادي الحالي في تايلاند، بمواجهة نظيره منتخب جمهورية كوريا «محاربي التايجوك» في التاسعة مساء الغد، ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

واعتمد اتحاد الكرة برنامج المباريات الودية الثلاث التي يخوضها «الأبيض الأولمبي» خلال المعسكر، حيث يستهلُّ مشواره بلقاء منتخب جمهورية كوريا، قبل أن يواجه منتخب قيرغيزستان في التجربة الثانية يوم السبت المقبل، على أن يختتم المعسكر بمواجهة منتخب تايلاند يوم 9 يونيو على ملعب باثوم ثاني بالقرب من العاصمة بانكوك.

وتأتي هذه المباريات ضمن خطة الجهاز الفني الرامية إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية، ومنح اللاعبين فرص احتكاك متنوعة أمام مدارس كروية مختلفة، إلى جانب الوقوف على مستويات العناصر الحالية واختبار عدد من الخيارات قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويقود «الأبيض الأولمبي» المدرب الوطني سليمان البلوشي، الذي تولّى المهمة خلفاً للأوروجوياني مارسيلو برولي، عقب قرار اتحاد الكرة بإنهاء التعاقد معه بعد ختام مشاركة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026.

ويضع المنتخب نُصب عينيه الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20 المقررة في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2026، إلى جانب التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2028، والتي تُمثّل الهدف الأهم للمرحلة المقبلة، كونها بوابة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس.

وتُعد مرحلة الإعداد الحالية امتداداً للبرنامج الذي انطلق في مارس الماضي بمعسكر داخلي في العين، اختتمه «الأبيض الأولمبي» بالفوز على منتخب عُمان 3-1 في المباراة الودية التي أقيمت على استاد طحنون بن محمد بالقطارة، في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة البلوشي.