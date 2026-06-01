«عربي» كرة القدم المصغّرة يعتمد بطولة الأندية في ليبيا سبتمبر المقبل

1 يونيو 2026 19:00


الشارقة (وام)
اعتمد الاتحاد العربي لكرة القدم المصغّرة، إقامة بطولة الأندية العربية في ليبيا في شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب الدورات التطويرية للحكام والمدربين، وإطلاق موقعه الرسمي الجديد، واعتماد أجندة أنشطته للفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للاتحاد الذي عُقد مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء الاتحاد من الإمارات والبحرين والكويت وتونس وموريتانيا والسودان والعراق وليبيا وسوريا.
واتفق الأعضاء على دراسة إقامة البطولة العربية للمنتخبات في نوفمبر 2026 أو أبريل 2027، وفقاً لروزنامة البطولات الآسيوية والدولية المقبلة.
ووافق الاتحاد على تنظيم ما بين ثلاث وأربع دورات وملتقيات تأهيلية سنوياً للحكام والمدربين، نظراً لدورها في دعم التطور المتواصل للعبة، مع تلقِّي طلبات من عدد من الدول الأعضاء لاستضافة هذه البرامج، على أن يُعلن عن مقراتها المعتمدة لاحقاً.
كما أعلن الاتحاد، ومقرّه دولة الإمارات، إطلاق الموقع الرسمي وقنوات التواصل التابعة له، بهدف تعزيز انتشار اللعبة، وإبراز فعالياتها وأنشطتها المختلفة، وتطوير التواصل مع الاتحادات الأعضاء وإطلاعها على المستجدات والبرامج المعتمدة.
وقال سعيد العاجل، رئيس الاتحاد، إن أجندة البطولات المقبلة تتضمن كأس آسيا للمنتخبات في إندونيسيا خلال أغسطس المقبل، وبطولة الأندية العربية في ليبيا خلال سبتمبر، ثم كأس العالم للسيدات وتحت 23 عاماً في كرواتيا خلال أكتوبر، تليها بطولة أمم أفريقيا في يناير 2027، ما يجعل موعدي نوفمبر 2026 أو أبريل 2027 الخيارين الأنسبين لإقامة البطولة العربية للمنتخبات.
وأشار إلى المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء بشأن روزنامة المرحلة المقبلة واللجان العاملة في الاتحاد، ومنها لجان المسابقات والتسويق والمالية والإعلام، بما يسهم في دعم انتشار اللعبة عربياً وتحقيق مستهدفات مرحلة ما بعد التأسيس، مشيداً بروح التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز تطور اللعبة وتوسيع انتشارها.

