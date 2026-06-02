«التأشيرات» تلغي معسكر الشارقة في الكويت قبل «آسيوية اليد»

2 يونيو 2026 13:15

علي معالي (أبوظبي) 
قرر الجهاز الفني لفريق الشارقة بقيادة المدرب البرازيلي ماركوس تاتا إلغاء معسكر فريق كرة اليد في الكويت، استعداداً للنسخة الـ28 من بطولة الأندية الآسيوية التي ستقام خلال الفترة من 6 إلى 15 يونيو الجاري.
جاء قرار الإلغاء لعدم حصول 6 لاعبين على تأشيرات الدخول، وهو ما دفع المدرب إلى عدم السفر وإلغاء المعسكر والمباريات الودية التي كان مقرراً إقامتها بالكويت، قبل انطلاق المنافسات والاستمرار في التدريبات بالإمارة الباسمة.
وصرح جاسم محمد عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف لعبة اليد بنادي الشارقة، بأنه إذا لم يتم الحصول على تأشيرات الدخول لجميع اللاعبين فلن نتمكن من المشاركة، مشيراً إلى أن الصورة ستتضح خلال اليومين المقبلين.
قال مشرف لعبة كرة اليد بنادي الشارقة: «يواصل الفريق استعداداته المكثّفة، وسط طموحات كبيرة بالحفاظ على اللقب القاري، الذي توِّج به الفريق في النسخة الماضية، حيث رفع النادي شعار «حكاية بطل لا تنتهي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخراً للإعلان عن جاهزية الفريق لخوض التحدي القاري الجديد، كما أكد اللاعبون والجهاز الفني والإداري عزمهم على مواصلة النجاحات وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل النادي في كرة اليد الآسيوية».
وأضاف: «عزز الشارقة صفوفه بعناصر مميزة استعداداً للبطولة، وهما هشام محمد، وجمال صلاح من نادي الزمالك المصري، وانتظما في التدريبات منذ الجمعة الماضية، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في توفير كافة مقومات النجاح والمحافظة على اللقب الآسيوي، وأن التدريبات يتواجد بها حالياً 23 لاعباً، على أن يتم اختيار 18 لاعباً من بينهم للمشاركة في البطولة الآسيوية».
وأكد جاسم محمد بأن الفريق سوف يذهب للكويت مباشرة في هذه الحالة ليخوض أولى مبارياته أمام الدحيل القطري يوم 6 من الشهر الجاري، وأنه سيتم التعامل مع البطولة بالشكل الذي يتناسب مع كل مباراة، خاصة أن كل الفرق المشاركة في المجموعة سوف تتأهل للدور الثاني من المنافسات.
وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع الشارقة في مجموعة قوية تضم أندية الدحيل القطري، وبرقان الكويتي وسي إتش إيه الصيني، فيما ضمّت المجموعة الأخرى أندية الكويت الكويتي، والنجمة البحريني، والخليج السعودي، والعربي القطري.
وتكتسب البطولة أهمية كبيرة كون الفريق المتوج باللقب سيتأهل مباشرة إلى بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2026» المقررة إقامتها في مصر، ما يمنح المنافسات بُعداً إضافياً ويزيد من حجم التحدي أمام جميع الفرق المشاركة.
ويدخل الشارقة البطولة بثقة كبيرة مستمدة من خبرته القارية وإنجازاته الأخيرة، واضعاً نصب عينيه هدف الحفاظ على اللقب الآسيوي وإثبات مكانته كأحد أبرز أندية كرة اليد في القارة.

