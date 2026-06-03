تغييرات واسعة مرتقبة في صفوف كلباء استعداداً للموسم الجديد



فيصل النقبي (كلباء)



بدأت إدارة نادي كلباء التحضير مبكراً للموسم المقبل، عبر العمل على تنفيذ تغييرات واسعة في قائمة الفريق الأول، خاصة على صعيد اللاعبين الأجانب والمقيمين، وذلك في إطار رؤية فنية تهدف إلى تعزيز قدرات الفريق ورفع مستوى المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

وتدرس اللجنة الفنية بالنادي حالياً ملفات عدد كبير من اللاعبين في مختلف المراكز، تمهيداً لاختيار العناصر الأنسب للدخول في مفاوضات رسمية معها خلال الفترة القادمة، سعياً لبناء فريق قادر على تحقيق تطلّعات جماهير النادي في الموسم الجديد.

وفي السياق ذاته، تواصل اللجنة الفنية ترتيباتها الخاصة ببرنامج الإعداد الخارجي، حيث يجري حالياً بحث عدد من الخيارات المتعلّقة بمكان إقامة المعسكر الخارجي، إلى جانب دراسة المباريات الودّية التي ستخوضها كتيبة كلباء خلال فترة التحضير قبل انطلاق الموسم.

وعلى صعيد الجهاز الفني، تشير المعلومات إلى أن المفاوضات مع المدرب الجديد للفريق وصلت إلى مراحلها النهائية، بعد التوصل إلى اتفاق شبه كامل بين الطرفين، على أن يتم الإعلان الرسمي عن هوية المدرب خلال الفترة القريبة المقبلة، تمهيداً لبدء العمل على تنفيذ خطة الإعداد للموسم الجديد بكافة تفاصيلها الفنية والإدارية.