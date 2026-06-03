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الرياضة

كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس

كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
3 يونيو 2026 21:20

لانس (أ ف ب)
أعلن مصدر قريب من نادي لنس، وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن مدربه بيير ساج سيترك منصبه، مؤكداً معلومات أوردتها كل من «آر إم سي سبورت» و«ليكيب» و«لا فوا دو نور».
فبعد عام واحد فقط على قيادته لانس، يرحل ساج في ختام موسم استثنائي، تُوِّج فيه الفريق بأول لقب في مسابقة كأس فرنسا في تاريخه، وحل ثانياً في الدوري.
وأوضحت الصحافة الرياضية أن ساج قد يوقِّع عقداً لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي.
ويأتي هذا الرحيل عقب تصريحات أدلى بها المدرب البالغ 47 عاماً في الأسابيع التي تلت نهائي مسابقة كأس فرنسا، حيث بدا متحفظاً بشأن مستقبله في الموسم المقبل، رغم أن عقده يمتد حتى عام 2028.
وقال رئيس النادي جوزف أوجورليان بحذر في 23 مايو، غداة هذا التتويج: «أعتقد أن بيير (ساج) سيواصل مع النادي»، قبل أن يضيف محذراً «بيير، مثل أي لاعب في راسينغ كلوب دو لانس، هو شخص مطلوب جداً حالياً. لن نقوم بأي جنون، ولن نبدأ بدفع رواتب لا تتماشى مع ما حددناه على مستوى النادي».
ويُرجَّح أن يكون الراتب الذي قد يتقاضاه ساج في إنجلترا أعلى بكثير، كما أن تحدي التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز يغري المدرب السابق لليون، والذي كانت لديه سابقاً اتصالات في إنجلترا العام الماضي قبل أن يوقِّع مع لانس.

 

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