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الرياضة

«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية

«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
3 يونيو 2026 22:15

دبي (وام)
أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مشاركة 23 لاعباً من الجنسين في كل من بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاماً، بولاية أوريجون الأميركية، من 4 إلى 9 أغسطس المقبل ودورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار في الفترة من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026 والألعاب الآسيوية في اليابان من 19 سبتمبر إلى 4 أكتوبر المقبلين.
وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية أن القائمة المرشحة للبطولات المقررة، تتضمن 10 لاعبين ولاعبات في بطولة العالم، ومثلهم في الألعاب الآسيوية باليابان، و3 لاعبين لأولمبياد داكار.
وأوضح أن المشاركة النوعية في بطولة آسيا تحت 20 عاماً، بهونج كونج مؤخراً، وإحراز 6 ميداليات، بواقع 5 ذهبيات وبرونزية، كشفت عن القيمة الكبيرة لأبطال الإمارات، لاسيما أن المراقبين أشادوا بمستويات المنتخب المؤلف من 10 لاعبين ولاعبات فقط، مقارنة بقوائم عدد من المنتخبات العريقة آسيويا، والتي تراوحت أعدادها بين 20 و25 و50 لاعباً ولاعبة، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى القيادة العامة لشرطة دبي على جهودها في رعاية اللاعبين، والتي أسهمت في تحقيق الإنجازات المشرفة.
ونوه إلى أن إحراز المركز الرابع في الترتيب العام من بين منتخبات 30 دولة، يضع المنتخب في الواجهة، ويدفع الاتحاد إلى استمرار مبادراته الاستراتيجية، والتعاون مع الأندية والأكاديميات والمؤسسات الوطنية والمجالس الرياضية، بدعم اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الرياضة، مشيراً إلى خطة إعداد متقدمة محلياً وخارجياً خلال الشهر الجاري قبل التوجه إلى أميركا.

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