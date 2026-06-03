«ميركاتو ملتهب».. برشلونة يحدد أسماء الـ10 الراحلين!

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم التحركات القوية التي قام بها برشلونة مبكراً في سوق الانتقالات الصيفية 2026، فإن النادي الكتالوني يدرك أن التعاقدات الجديدة لن تكتمل دون التخلي عن عدد من الأسماء البارزة داخل الفريق.

وبعد حسم صفقة الإنجليزي أنتوني جوردون مقابل 80 مليون يورو، واستمرار المفاوضات لضم البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب الاهتمام المتواصل بالأرجنتيني جوليان ألفاريز، أصبح من الضروري على إدارة النادي تحقيق عوائد مالية من بيع اللاعبين، من أجل الالتزام بقواعد الإنفاق في الدوري الإسباني، وتضم قائمة الأسماء المرشحة للرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الحالي.

رونالد أراوخو، فالمدافع الأوروجوياني لم يعد اللاعب الذي لا يُمس كما كان في عهد تشافي، ورغم تمسكه بالبقاء وتجديد عقده حتى 2030، فإن برشلونة لن يرفض أي عرض مالي ضخم قد يصل خلال الصيف.

واللاعب الثاني هو جول كوندي، الذي يعد أحد أكثر الأصول قيمة داخل الفريق بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي، لكن تراجع مستواه هذا الموسم فتح الباب أمام إمكانية بيعه إذا وصل عرض مناسب.

بينما اللاعب الثالث سيكون أليخاندرو بالدي، الظهير الإسباني الشاب الذي فقد مكانه الأساسي بعد عودة جواو كانسيلو، كما خرج من حسابات منتخب إسبانيا في كأس العالم، ليصبح برشلونة ولأول مرة مستعداً للاستماع للعروض المقدمة له.

فيما يعد مارك كاسادو الأسم الرابع الأكثر قرباً من الرحيل، حيث تراجع ترتيب لاعب الوسط الشاب في خيارات هانسي فليك، وأصبح يبحث عن فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم.

بينما اللاعب الخامس فهو فيران توريس، الذي سجل 21 هدفاً هذا الموسم، لكنه لم ينجح في فرض نفسه مهاجماً أساسياً، وينتهي عقده في 2027 ولم يتلق عرض تجديد حتى الآن، ما يجعل مستقبله غامضاً.

أما اللاعب السادس الذي يقترب كثيراً من لرحيل فهو مارك أندريه تير شتيجن، حيث يعيش الحارس الألماني وضعاً معقداً بعد خسارة مركزه الأساسي لصالح جوان جارسيا، ويبقى رحيله ممكناً إذا تم التوصل إلى صيغة مالية مناسبة.

بينما يبدو أنسو فاتي الأقرب للخروج نهائياً، ويقترب موناكو من تفعيل بند الشراء بعد موسم جيد للمهاجم الإسباني، الذي سجل 12 هدفاً في الدوري الفرنسي.

فيما طلب روني باردجي، الموهبة السويدية الواعدة الخروج على سبيل الإعارة بعدما اصطدم بصعوبة المنافسة مع لامين يامال على مركز الجناح الأيمن.

ورغم أن التوقعات تشير إلى تجديد عقد أندرياس كريستنسن، إلا أن المدافع الدنماركي لا يزال ضمن قائمة الأسماء التي قد تغادر إذا لم يتم الاتفاق على الشروط الجديدة.

واللاعب العاشر على القائمة، هو دييجو كوشين، الحارس الأميركي الشاب حيث تشير التقارير إلى أنه يستعد لمغادرة الفريق مؤقتاً عبر الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والمشاركة بصورة منتظمة.

ورغم أن برشلونة يدخل سوق الانتقالات هذا الصيف بثقة أكبر مقارنة بالسنوات الماضية، فإن الواقع المالي لا يزال يفرض شروطه، ولهذا تبدو عملية بيع بعض النجوم جزءًا أساسياً من خطة النادي لدعم مشروع المدرب هانسي فليك، الذي يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة محلياً وأوروبياً خلال السنوات المقبلة، دون الوقوع مجدداً في أزمات الرواتب والقيود المالية التي عانى منها النادي طوال السنوات الأخيرة.