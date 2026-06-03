الخميس 4 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»

كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»
3 يونيو 2026 22:55

باريس(رويترز)
بدأ فلافيو كوبولي بطيئاً في ​ظل ظروف جوية عاصفة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أن يكتسح ⁠الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف الرابع في البطولة ​بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4 ​و6-4 ‌يوم الأربعاء، ليصل إلى الدور ⁠قبل ​النهائي في رولان جاروس للمرة الأولى.
وبعد تبادل مبكر للكسر في يوم عاصف، انقض أوجيه-ألياسيم ‌على إرسال كوبولي في الشوط العاشر ‌ليحسم المجموعة الأولى، وبعد ذلك تم إغلاق سقف ملعب فيليب شاترييه.
وانتفض ​كوبولي، أحد ثلاثة لاعبين إيطاليين لا يزالون في منافسات الرجال بعد خروج يانيك سينر المبكر، بعد تأخره 3-1 في المجموعة ‌الثانية مع تحسن ظروف ​اللعب فجأة.
وبعد التعادل بمجموعة لكل لاعب، رفع المصنف العاشر في البطولة من إيقاعه في الشوط ​السابع ‌من ⁠المجموعة ‌الثالثة، ليصبح على ‌بعد مجموعة واحدة من أول ظهور له في ⁠الدور قبل النهائي لبطولة كبرى.
وضرب كوبولي (24 ​عاماً) على صدره عندما تقدم في المجموعة الرابعة، وواصل مسيرته ليحسم الفوز بسهولة. وينتظر الآن الفائز في مواجهة إيطالية خالصة بين ​ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي، ما يحفظ لإيطاليا مقعداً في النهائي. 

أخبار ذات صلة
سبالينكا تسقط في رولان جاروس وتودع من دور الثمانية
البولندية خفالينسكا تواصل مسيرتها المذهلة في رولان جاروس
رولان جاروس
يانيك سينر
آخر الأخبار
رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب
علوم الدار
رئيس الدولة يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب
4 يونيو 2026
الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»
الرياضة
الزمالك يعاني من «الإيقاف الـ17» و«أزمة المقر الرئيسي»
اليوم 23:37
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ويشيد بيقظة الأجهزة الأمنية بعد القبض على 15شخصاً في قضية عملاء إيران
اليوم 23:23
كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»
الرياضة
كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»
اليوم 22:55
وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس "إيبولا" في الدولة
علوم الدار
وزارة الصحة تعلن عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس "إيبولا" في الدولة
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©