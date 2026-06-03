كوبولي يحفظ مقعد إيطاليا في نهائي «رولان جاروس»

باريس(رويترز)

بدأ فلافيو كوبولي بطيئاً في ​ظل ظروف جوية عاصفة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، قبل أن يكتسح ⁠الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف الرابع في البطولة ​بنتيجة 4-6 و6-4 و6-4 ​و6-4 ‌يوم الأربعاء، ليصل إلى الدور ⁠قبل ​النهائي في رولان جاروس للمرة الأولى.

وبعد تبادل مبكر للكسر في يوم عاصف، انقض أوجيه-ألياسيم ‌على إرسال كوبولي في الشوط العاشر ‌ليحسم المجموعة الأولى، وبعد ذلك تم إغلاق سقف ملعب فيليب شاترييه.

وانتفض ​كوبولي، أحد ثلاثة لاعبين إيطاليين لا يزالون في منافسات الرجال بعد خروج يانيك سينر المبكر، بعد تأخره 3-1 في المجموعة ‌الثانية مع تحسن ظروف ​اللعب فجأة.

وبعد التعادل بمجموعة لكل لاعب، رفع المصنف العاشر في البطولة من إيقاعه في الشوط ​السابع ‌من ⁠المجموعة ‌الثالثة، ليصبح على ‌بعد مجموعة واحدة من أول ظهور له في ⁠الدور قبل النهائي لبطولة كبرى.

وضرب كوبولي (24 ​عاماً) على صدره عندما تقدم في المجموعة الرابعة، وواصل مسيرته ليحسم الفوز بسهولة. وينتظر الآن الفائز في مواجهة إيطالية خالصة بين ​ماتيو بريتيني وماتيو أرنالدي، ما يحفظ لإيطاليا مقعداً في النهائي.