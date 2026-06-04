«كوريا الجنوبية» يختتم الاستعدادات المونديالية بالفوز على السلفادور

لولايات المتحدة (أ ف ب)

اختتم منتخب كوريا الجنوبية مبارياته الاستعدادية لمونديال 2026 المقرر انطلاقه الخميس المقبل، بفوز مهم على السلفادور 1-0 في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس الأربعاء في بروفو بولاية يوتا الأميركية.وسجل لي دونج جيونج هدف المباراة الوحيد بعد 10 دقائق على بداية الشوط الثاني، ليمنح منتخب بلاده الفوز الودي الثاني تواليا على الأراضي الأميركية، بعد الف،وز الكبير بخماسية نظيفة على ترينيداد وتوباجوالأسبوع الماضي.

وبعد المباراة قال المدرب هونج ميونج-بو :"واجهنا بعض الصعوبات هجومياً في بداية المباراة، لكني أعتقد أن هذه المباراة كانت مفيدة لنا، مؤكداً أن لاعبيه تعلموا الكثير من خلال اللعب أمام منتخب السلفادور.

ووقعت كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى مع التشيك وجنوب أفريقيا والمكسيك التي تستضيف النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، وستكون المباراة الأولى للكوريين في اليوم الافتتاحي ضد التشيك في جوادالاخارا.