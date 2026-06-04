إبراهيم صالح: الشارقة دفع ثمن البداية غير الموفقة للموسم



علي معالي (أبوظبي)



وصف إبراهيم صالح رئيس شركة الشارقة لكرة القدم الموسم الكروي 2025-2026 بالمحزن، وأنه موسم للنسيان في نفس الوقت، بعد النتائج والمستوى الذي ظهر عليه «الملك» خلال مشواره، قائلاً في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلت فريق الشارقة يصل إلى هذه المرحلة الصعبة.

أكد إبراهيم صالح أن الفريق دفع ثمن البداية غير الموفقة للموسم، مشيراً إلى أن الخروج من بطولة الكأس والابتعاد المبكر عن سباق الدوري أثّرا بشكل مباشر على مسيرة «الملك» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم.

قال إبراهيم صالح: الفريق لم يبدأ الموسم بالشكل الصحيح، وكانت لذلك انعكاسات سلبية على النتائج والطموحات، إذ ابتعدنا مبكراً عن المنافسة على الألقاب المحلية خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن عدداً من العوامل ساهم في تراجع النتائج، مضيفاً: «الإصابات وعدم الانسجام مع المدرب ميلوش في بداية الموسم أثّرا على الفريق، كما أن الحالة النفسية للاعبين بعد المباريات الأولى لعبت دوراً مهماً في هذه المرحلة».

وكشف رئيس شركة الكرة أن الإدارة اضطرت لإجراء تعديلات فنية خلال الموسم، قائلاً: «تم تكليف عبدالمجيد النمر بقيادة الفريق بصورة مؤقتة، قبل التعاقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايش، لكننا لم نتمكن من إجراء تدعيمات قوية بسبب ظروف الإصابات، فاتجهنا إلى توفير بدائل مناسبة».

وتحدث صالح عن ملف التعاقدات، مؤكداً أن بعض الخيارات لم تحقق النجاح المنتظر:«البرازيلي سالدانا كان خياراً مهماً في وقت ضيق للغاية قادماً من نادي الوصل، ونفس الشيء بالنسبة للمدافع رافاييل أنتونيو قادماً من نادي البطائح، لم يلازمهما التوفيق معنا، حيث لم تكن التجربة بالمستوى الذي كنّا نأمله».

وعن وضع الفريق في جدول الترتيب، باحتلاله المركز الثامن قال إبراهيم صالح: «الفريق تهدّد في بعض الفترات بالهبوط للدرجة الأولى، وهذا أمر محزن وصعب على الجميع، ولم نكن نتمنى الوصول إلى هذه المرحلة، لكن البداية كانت السبب الرئيسي فيما حدث».

وأشار إلى أن الإدارة بدأت بالفعل العمل على إعداد الفريق للموسم المقبل، مؤكداً بقوله: «نعمل حالياً على معالجة الأخطاء وتوفير العناصر التي يحتاج إليها الفريق، وهناك جلسات مستمرة مع المدرب لوضع التصورات الفنية للموسم الجديد».

وشدد صالح على ثقته الكبيرة في استقرار الفريق والحفاظ على ركائزه الأساسية، قائلاً: «لدينا مفاوضات لتجديد عقود عدد من اللاعبين، ونسعى للحفاظ على جميع العناصر المهمة، ولا نرغب في خسارة أي لاعب مؤثر، وخصوصاً لوان بيريرا الذي يرتبط بعقد مستمر حتى عام 2027».

وأضاف: «الكثير من الأحاديث تُثار حول مستقبل بعض اللاعبين، لكننا متمسكون بعناصرنا الأساسية، ولا نفكر في الاستغناء عنهم، بل نعمل على استقطاب أسماء جديدة تدعم الفريق».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن العمل للموسم المقبل بدأ مبكراً، قائلاً: «عقدنا عدة اجتماعات بحضور محمد جمعة بن هندي رئيس مجلس إدارة النادي والجهاز الفني واللجنة الفنية لوضع رؤية متكاملة للموسم الجديد، والتركيز سيكون على تدعيم الصفوف بعناصر قادرة على إعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية والمنافسة على البطولات».