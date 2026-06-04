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الرياضة

السيتي يحقق الرقم القياسي العالمي في مونديال 2026

السيتي يحقق الرقم القياسي العالمي في مونديال 2026
4 يونيو 2026 15:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)
أعلنت المنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026 قوائمها المكوّنة من 26 لاعباً لكل فريق، ويشارك في بطولة هذا العام 1248 لاعب كرة قدم، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لكن أي نادٍ يمتلك أكبر عدد من اللاعبين في كأس العالم 2026.
وبمشاركة 19 لاعباً في كأس العالم، سيرسل مانشستر سيتي أكبر عدد من اللاعبين إلى هذا الحدث العالمي، مقارنة بأي فريق آخر، ليصبح النادي الأعلى بين الأندية التي لها لاعبون يمثلونها في البطولة، محطماً رقماً قياسياً عالمياً جديداً، وتم استدعاء 4 لاعبين من تشكيلة السيتي لتمثيل إنجلترا، جون ستونز، جيمس ترافورد، نيكو أورايلي، ومارك جيهي، بينما سيمثل برناردو سيلفا، ماتيوس نونيس، وروبن دياز منتخب البرتغال.
كما يضم منتخبا هولندا (تيجاني ريندرز، وناثان آكي) وكرواتيا (يوسكو جفارديول، وماتيو كوفاسيتش)، بينما يكمل القائمة كل من أنطوان سيمينيو (غانا)، عمر مرموش (مصر)، رودري (إسبانيا)، جيريمي دوكو (بلجيكا)، ريان شرقي (فرنسا)، إيرلينج هالاند (النرويج)، ريان آيت نوري (الجزائر)، وعبد القادر خوسانوف (أوزبكستان).
وليس فقط أن هذا هو الأعلى رقم لأي نادٍ في كرة القدم الإنجليزية، بل يجعلهم أيضاً الأندية الأكثر تمثيلاً في كرة القدم العالمية، فيما يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بفارق ضئيل، حيث يضم 18 لاعباً مشاركاً في كأس العالم، 7 منهم ضمن صفوف المنتخب الألماني، بينما يمتلك كل من أرسنال وباريس سان جيرمان 16 لاعباً، أما النادي غير الأوروبي الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين المشاركين في كأس العالم، فهو الهلال السعودي، حيث يشارك بـ12 لاعباً، من بينهم 7 لاعبين من المنتخب السعودي.
كان برشلونة النادي الأكثر تمثيلاً في كأس العالم الأخيرة بـ17 منتخباً في قطر، بينما حلّ مانشستر سيتي في المركز الثاني مناصفة مع بايرن ميونيخ بـ16 منتخباً.
قبل 4 سنوات في روسيا، تصدر السيتي القائمة بـ16 منتخباً، يليه ريال مدريد بـ15 منتخباً، ثم برشلونة بـ14 منتخباً، وكان تمثيل برشلونة بـ17 منتخباً قبل 4 سنوات رقماً قياسياً جديداً في تاريخ مشاركات كأس العالم، ما يعني أن السيتي قد سجل رقماً قياسياً جديداً هذا العام، مدعوماً بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.
وإجمالاً، ترسل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 154 لاعباً إلى كأس العالم، ما يمثل 12.4% من إجمالي 1248 لاعباً تم استدعاؤهم للمشاركة في البطولة.

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