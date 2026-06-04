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الرياضة

«أبوظبي لألعاب القوى» يطوّر برامج التأهيل بالذكاء الاصطناعي

«أبوظبي لألعاب القوى» يطوّر برامج التأهيل بالذكاء الاصطناعي
4 يونيو 2026 16:00

 
أبوظبي (وام)
أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى، عن تطوير برامج تأهيل اللاعبين واللاعبات باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل الأداء، والنظام الإلكتروني لقياس مؤشرات المستويات والنظام الغذائي والتدريبات.
وأكد النادي حرصه على الاستعانة بالكفاءات التدريبية الاحترافية، لتأسيس قاعدة قوية من العناصر الواعدة في جميع المسابقات، وتنظيم البطولات والمهرجانات في كل من أبوظبي والعين والظفرة، والتعاون مع الجهات المسؤولة في انتقاء المواهب وفق معايير دقيقة.
وقال خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، إن النادي يضم حالياً نحو 180 لاعباً ولاعبة في الفئات العمرية المختلفة على مستوى البراعم والناشئين، والأشبال والبراعم والشباب والعموم، بتصنيفات مختلفة في الجري، والرمي والوثب.
وأشار إلى وجود 11 لاعباً ولاعبة بصفوف المنتخبات الوطنية، من أصحاب الإنجازات المميزة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية، نظراً للجهود التي يضطلع بها النادي في تأهيلهم، وتطوير قدراتهم، وتمكينهم من المهارات التنافسية.
وذكر أنه يتم استخدام وسائل حديثة لقياس درجات التحمل للاعبين، وضربات القلب، وتحديد المستويات، بإشراف فريق متخصّص، واستمرار برنامج اكتشاف المواهب في المدارس الحكومية والخاصة من 10 أعوام و12 عاماً، وفق 5 معايير أساسية تتمثل في الأساسي والبرونزي والفضي والذهبي والبلاتيني، لاختيار الأفضل منهم وضمهم إلى صفوفه.

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