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الرياضة

هيئة الإمارات لسباق الخيل تعلن عن برنامج موسم 2026-2027

2027
4 يونيو 2026 17:30

 

أبوظبي (وام)

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أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل، عن البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة لموسم (2026-2027) الذي ينطلق 22 أكتوبر المقبل من «مضمار أبوظبي» للسباق، يأتي موسم سباقات الخيل 2026-2027 ليعكس الطموح المتواصل لدولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لسباقات الخيل، من خلال برنامج غني بالسباقات المخصّصة للخيول العربية الأصيلة والمهجنة الأصيلة، فمن السباقات التاريخية إلى السباقات الرئيسية المعترف بها دولياً وعالمياً، يعود الموسم بمنافسات رفيعة المستوى في أبرز مضامير السباق بالدولة.
وتشمل روزنامة الموسم 64 يوم سباقٍ موزعة على خمسة مضامير مختلفة في أنحاء الدولة، بواقع 17 يوم سباق في مضمار ميدان، و16 يوم سباق في مضمار أبوظبي للسباق، و14 يوم سباق في مضمار العين للسباق، و11 يوم سباق في مضمار جبل علي، و6 أيام سباقات في مضمار الشارقة لونجين للسباق.
ويظلّ مضمار ميدان درة سباقات الخيل الإماراتية، حيث يحتضن ختام الموسم مع كأس دبي العالمي يوم 27 مارس 2027، بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار أميركي، في حدث يجمع نخبة الخيول العالمية، وملاكها ومدربيها وفرسانها، كما يواصل جذب الجماهير العالمية وتسليط الضوء على دولة الإمارات على الساحتين الدولية والعالمية.
وفي مضمار أبوظبي للسباق، تتجه الأنظار إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بجائزة قدرها 8 ملايين درهم 12 ديسمبر 2026، والذي يُعد من أهم سباقات الخيول العربية الأصيلة في العالم، إلى جانب كأس أبوظبي الذهبي للخيول المهجنة الأصيلة 7 فبراير 2027 بجائزة قدرها مليون دولار، بمشاركة نخبة خيول من مختلف أنحاء العالم.
كما يشهد مضمار الشارقة لونجين للسباق سلسلة من السباقات الرئيسية، أبرزها كأس صاحب السمو حاكم الشارقة، وكأس دول مجلس التعاون الخليجي، وكأس سمو ولي عهد الشارقة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي يمثل الجولة الافتتاحية لسلسلة الإمارات للسرعة.
ويواصل مضمار العين استضافة سباقات التحمل من خلال سلسلة الماراثون المكوّنة من ثلاث مراحل، إلى جانب سباق العين للميل، فيما يحافظ مضمار جبل علي على تقاليده العريقة في تقديم السباقات التنافسية من خلال أبرز سباقاته عبر سباقات جبل علي للميل وجبل علي سبرنت وجبل علي ستيكس، والتي تعد من أبرز محطات الموسم.
 

سباقات الخيول
سباقات الخيول العربية
كأس رئيس الدولة للخيول العربية
كأس دبي العالمي للخيول
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