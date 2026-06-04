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الرياضة

«رهيب» يقود طموحات فريق «فاريان» في رويال أسكوت

«رهيب» يقود طموحات فريق «فاريان» في رويال أسكوت
4 يونيو 2026 18:00

 
عصام السيد (أبوظبي)
أكد المدرب روجر فاريان إنّ الحصان «رهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، المرشح للفوز بكأس الذهب، هو محور فريقه في رويال أسكوت، حيث يسعى هذا الحصان الواعد ذو الأربع سنوات إلى مواصلة صعوده نحو قمة سباقات المسافات الطويلة.
عُرض «رهيب»، ابن «فرانكل» من الفرس «بلايفول ساوند» ذات السلالة المميزة، في الكتاب الأول من مزاد تاترسالز لبيع الخيول الصغيرة في أكتوبر الماضي، من قِبل مربيه «نيوسيلز بارك ستد»، وقد اشتراه الوكيل «فيديريكو باربريني» مقابل 220 ألف جنيه إسترليني، في صفقة بيع خاصة تمت بعد فترة وجيزة من إعادة شرائه في المزاد.
وواصل «رهيب»، ذو الأربع سنوات، تحسّنه هذا الموسم، ويتوجه إلى رويال أسكوت بعد فوزه المذهل في كأس يوركشاير من الفئة الثانية الشهر الماضي، وقبل انطلاق سباق رويال أسكوت، صرّح فاريان لمجلة تاترسالز قائلاً: «لقد تابعنا رهيب هذا الصباح، وهو في حالة ممتازة، إنَّه على المسار الصحيح للفوز بكأس أسكوت الذهبية، إنه حصان رائع، ويبدو أنه يستعيد قوته ويتطور ليصبح حصاناً متكاملاً، نحن متحمسون للغاية لأن سباق أسكوت على بُعد أسبوعين فقط».
وكان كأس يوركشاير أول فوز لـ«رهيب» في سباقات الفئة الأولى، لكنه أظهر بالفعل مستوىً رفيعاً وهو في الثالثة من عمره، حيث حلّ ثالثاً في سباق كوينز فاز من الفئة الثانية في رويال أسكوت، قبل أن يخسر بفارق ضئيل أمام «سكاندينافيا» في سباق سانت ليجر من الفئة الأولى.
ويعتقد فاريان أن هذه الإنجازات قد رسّخت مكانة «رهيب» بين أبرز المرشحين للفوز بأكبر جوائز سباقات المسافات الطويلة قائلاً: «لقد وضعته سباقاته الأخيرة بقوة في دائرة المنافسة على كأس الذهب، كاد يفوز بسباق سانت ليجر، ونافس بقوة الحصان سكاندينافيا في دونكاستر سبتمبر الماضي، ثم فاز بكأس يوركشاير بشكل مثير للإعجاب قبل أسابيع قليلة، أعتقد أن هذين الأداءين وحدهما وضعاه بقوة في دائرة المنافسة على كأس الذهب».
وأضاف: «نحن متحمسون للغاية بشأنه على المدى القريب، وكذلك على المدى المتوسط ​​والبعيد، نأمل أن يكون رمزاً للإسطبل خلال الموسم أو الموسمين القادمين».
مع اقتراب رويال أسكوت، من المقرر أن يقود «رهيب» فريقاً كبيراً من إسطبلات كارلبرغ، حيث قال المدرب: «لدينا فريق جيد، أعتقد أننا سنشارك بما بين 10 و12 حصاناً في ذلك الأسبوع، وأعتقد أنه سيكون محور الاهتمام، ربما سيكون الحصان الوحيد من فريقنا الذي سيشارك في سباق من الفئة الأولى في ذلك الأسبوع، ولديه فرصة واضحة للفوز».

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