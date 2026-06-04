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الرياضة

أجندة رياضية حافلة في دبي خلال يونيو

أجندة رياضية حافلة في دبي خلال يونيو
4 يونيو 2026 19:30


دبي (وام)
تشهد دبي خلال شهر يونيو الجاري تنظيم سلسلة متنوعة من البطولات والفعاليات الرياضية التنافسية والمجتمعية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ضمن أجندة رياضية حافلة تشمل ألعاباً فردية وجماعية وفعاليات رياضات إلكترونية ومبادرات مجتمعية تستهدف مختلف فئات المجتمع.
وتنطلق الفعاليات ببطولة دبي المدرسية لكرة السلة، إلى جانب منتدى الرياضة النسائية، فيما تستضيف دبي مهرجان الألعاب والرياضات الإلكترونية «Game Expo 2026»، من 4 إلى 7 يونيو في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.
وتتواصل المنافسات مع بطولة «BATL» للملاكمة، وعدد من بطولات الجمباز، أبرزها كأس (Alem)، وبطولات الجمباز الفني، وكأس النجوم الصاعدة، إضافة إلى سلسلة من المنافسات المائية التي تستضيفها مجمع حمدان الرياضي.
كما يشهد الشهر تنظيم سباقات الجري المجتمعية، من بينها سباق مول الإمارات وسباق ابن بطوطة مول، إلى جانب بطولة مينا لكرة قدم الصالات، ومنافسات كرة القدم التي تستضيفها عدة منشآت رياضية في دبي.
وتتضمن الأجندة أيضاً بطولة كأس الأبطال للسباحة، وبطولة البلياردو، وبطولة النخبة للريشة الطائرة، فضلاً عن ألعاب «EMD» لألعاب القوى، وعدد من البطولات الصيفية لكرة السلة والجمباز.
ويشهد هذا الشهر انطلاق فعالية «عالم دبي للرياضة» في نسختها رقم 16، التي تنطلق 19 يونيو وتستمر حتى 25 أغسطس المقبل، لتوفر مرافق رياضية وترفيهية متنوعة لممارسة عدد كبير من الألعاب والأنشطة داخل القاعات المكيفة خلال فصل الصيف.
وتختتم أجندة يونيو بسباق «سيتي سنتر مردف للجري»، فيما يستمر سباق «دبي أوتلت مول للجري» ضمن سلسلة الفعاليات المجتمعية الممتدة حتى سبتمبر المقبل.

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