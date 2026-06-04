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الرياضة

نابولي يُعلن رحيل كونتي.. «شكراً ميستر»

نابولي يُعلن رحيل كونتي.. «شكراً ميستر»
4 يونيو 2026 16:10

 
روما (أ ف ب)
أكّد نابولي وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس رسمياً رحيل مدربه أنتونيو كونتي بعد موسمين، على أن يُستبدل على الأرجح بماسيميليانو أليجري المقال من تدريب ميلان.
وجاء في بيان النادي «يُعلن نابولي أنه تم فسخ عقود العمل الخاصة بمدربه أنتونيو كونتي وأعضاء جهازه الفني، بالتراضي وبشكل مبكر مقارنة بالموعد الأصلي».
وأضاف البيان: «نتوجه إلى المدرب وطاقمه بالشكر على العمل الممتاز الذي أُنجز، ونتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل وفي التحديات المهنية المقبلة، التي سيختارون خوضها.. شكراً، ميستر!».
وتحت قيادة كونتي، توّج نابولي بلقب بطل إيطاليا لعام 2025، وهو الرابع في تاريخه، وأنهى الموسم الحالي في المركز الثاني، كما أحرز لقب الكأس السوبر الإيطالي الأخيرة، لكنه ودّع دوري أبطال أوروبا هذا العام من مرحلة دور المجموعة الموحّدة.
وبحسب الصحافة الإيطالية، يُعد كونتي مرشحاً لتولي تدريب منتخب إيطاليا الذي لن يشارك للمرة الثالثة توالياً في نهائيات كأس العالم.
وسبق للاعب الدولي السابق أن قاد منتخب بلاده بين عامي 2014 و2016، غير أن تعيين المدرب سيتأجل إلى ما بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد الإيطالي للعبة، والمقرر 22 يونيو.
من جهته، يجري نابولي اتصالات متقدمة مع أليجري الذي أُقيل من تدريب ميلان عقب نهاية موسم كارثي لفريقه، حيث حلّ في المركز الخامس، وخسر بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد خسارة على أرضه أمام كالياري 1-2 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الموسم.

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