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الرياضة

اتحاد الكرة يعتمد التراخيص المحلية لـ 15 نادياً في دوري الأولى

اتحاد الكرة يعتمد التراخيص المحلية لـ 15 نادياً في دوري الأولى
4 يونيو 2026 18:15

 
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة التراخيص الابتدائية في اتحاد الكرة التراخيص المحلية لـ 15 نادياً في دوري الدرجة الأولى عن دورة الترخيص 2026-2027، وذلك بعد اطلاعها على المستندات والوثائق المقدمة من الأندية على نظام الترخيص الخاص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم (CLAS).
وبعد مراجعة كافة المستندات والوثائق المطلوبة، ووفقاً للمعايير الستة التي اشترطتها لائحة الترخيص المحلية، نالت أندية: حتا، العروبة، الإمارات، الفجيرة، دبا الحصن، العربي، يونايتد، الحمرية، الذيد، مصفوت، الجزيرة الحمراء، جلف يونايتد، سيتي إف سي، مجد، والاتفاق، الترخيص المحلي للدورة 2026-2027.
يُذكر أن التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى تُقسم إلى ثلاث فئات (الذهبية – الفضية - البرونزية).
ويُعد نظام التراخيص أحد الركائز الأساسية لتطوير الأندية وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في المسابقات المحلية والقارية، من خلال ضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة وتحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والتميز المؤسسي.

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