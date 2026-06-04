رولان جاروس: أندرييفا إلى النهائي الكبير الأول في مسيرتها



باريس (أ ف ب)

بلغت الروسية ميرا أندرييفا المصنّفة الثامنة عالمياً، أول نهائي لها في بطولة كبرى «جراند سلام» بفوزها السهل على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-1 و6-3 في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس اليوم الخميس.

واحتاجت الروسية البالغة 19 عاماً لساعة و16 دقيقة من أجل حسم المواجهة أمام منافستها الأوكرانية.

وانتهت المواجهة بين أفضل لاعبتين على الملاعب الترابية هذا الموسم بسرعة غير متوقعة، إذ فرضت اللاعبة الروسية سيطرتها الكاملة رغم الرياح، مستفيدة من إرسال قوي مكّنها من فرض إيقاعها منذ البداية.

وتُعد أندرييفا التي بلغت نصف نهائي رولان جاروس عام 2024 وهي في السابعة عشرة من عمرها، على موعد مع أول نهائي لها في إحدى البطولات الكبرى، حيث ستواجه مواطنتها ديانا شنايدر المصنفة الثالثة والعشرين عالمياً أو البولندية مايا خفالينسكا الـ 114 عالمياً والمتأهلة من التصفيات.

وفي كلتا الحالتين، ستدخل أندرييفا المباراة النهائية وهي المرشحة الأوفر حظاً للتتويج.