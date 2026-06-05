10 خيول تتنافس على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

تقام يوم غدٍ السبت منافسات محطة السويد، ثاني المحطات الأوروبية ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد.

وتواصل سلسلة سباقات الكأس الغالية نجاحاتها المميزة في جولاتها العالمية، ودورها الريادي في تعزيز مكانة الخيل العربي الأصيل في أعرق المضامير، عبر سباقات نوعية تسهم في تشجيع اقتناء ورعاية الخيل العربي، وتنمية حضوره في كبرى المهرجانات والسباقات الدولية، بما يحافظ على إرثه ومسيرته الأصيلة، ويواكب رؤية الإمارات في دعم ملاك ومربي الخيل العربي حول العالم.

ويُعد سباق محطة السويد من أبرز سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية، يشهد مشاركة 10 من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، إذ يقام لمسافة 1500 متر عشبي، ضمن فئة ليستد، والمخصّصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتحمل المحطة السويدية مكانة هامة ضمن روزنامة الكأس الغالية، لما تمثله من حضور متنامٍ في المضامير الأوروبية، واهتمام متزايد من الملاك والمربين والمرابط، إلى جانب ارتباط السباق بأجواء احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، بما يمنح الحدث بعداً جماهيرياً وإعلامياً هاماً، ويعزّز من قيمة القمة السويدية في مشهد سباقات الخيل العربية.

وتشهد القمة السويدية لقاءً مميزاً يجمع نخبة من الأبطال السابقين والخيول البارزة، يتقدمهم الجواد «فريدي بي» من نسل تي إم فريد تكساس وفيا هيبوليت، بطل نسختي 2023 و2024، للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، وبقيادة الفارس لورينزو بوتزولو، إلى جانب الفرس «فريدة بي» من نسل المرتجز وهانيا دي إيه، بطلة نسخة 2025، للمالك والمدرب بيتر ديكرز، وبقيادة الفارس جيرمي مويسان.

كما يبرز في لقاء الأقوياء الجواد «وسمي الخالدية» من نسل غضنفر الخالدية وشذى الخالدية، وصيف نسخة العام الماضي، لمزرعة بوليسكا إيه كي إف، بإشراف المدرب جانوز كوزلوسكي وقيادة الفارس بير-أنديرس جرابيرج، إلى جانب «الباسو تي» من نسل المرتجز × بورتا تي للمالك والمدرب جيرارد زوتليف وقيادة الفارس كوب فاندربيك، و«نو ريسك نو ريوارد» من نسل نو ريسك الموري وشادية للمالك يورجن بولبرو اجيرهولم وكاميلا نيلسون، بإشراف المدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس ماريكا ماسور، فيما تضم قائمة المشاركين أيضاً «كابتشينو» من نسل نظام وكيسينس للمالك مين جلوفاست فيرج، بإشراف المدربة ماريا هاجمان-إريكسون وقيادة الفارسة آنا بيلروث، و«توم جاكبر» من نسل الجاكبر ومنادي للمالك والمدرب تيريس كومبيير وقيادة الفارس أولينا أوجرين، و«فاير أون ذا تراك» من نسل رماس الخالدية وفري سبيريت للمالكة والمدربة ماريا هاجمان-إريكسون وقيادة الفارسة أنجيلا تونمار، و«مالاكا» من نسل مستر جينو وساجرادا للمالكة والمدربة كاميلا نيلسون وقيادة الفارس دايفرسوم دي باروس، و«الزاركا دي إيه» من نسل إيه إف البحر وشيفا دي إيه للمالك والمدرب يوهان فريستربين وقيادة الفارس بيير بازير.

من جهته قال مطر سهيل اليبهوني الظاهري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية: «تمثل محطة السويد إحدى المحطات المهمة في رحلة الكأس الغالية بالمضامير الأوروبية لما تحمله من قيمة كبيرة لدى ملاك ومربي الخيل العربي، ولما تعكسه من حضور متنامٍ للسلسلة في دعم السباقات النوعية، وترسيخ مكانة الخيل العربي في المحافل الدولية، ترجمة لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً بدعم مسيرة الخيل العربي ورفعة شأنه عالمياً».

وأضاف: «نفخر بمواصلة رسالة الكأس الغالية في مختلف دول العالم، باعتبارها رسالة إماراتية سامية تعرّف بإرثنا الأصيل ونهج قيادتنا الرشيدة في دعم الخيل العربي، كما نشيد بالمشاركة المميزة في سباق السويد، حيث تجتمع نخبة المرابط والملاك والمربين في منافسة قوية تعكس مكانة الحدث وقيمته المتنامية في القارة الأوروبية».