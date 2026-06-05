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الرياضة

وعود بيريز.. 150 مليون يورو لضم أغلي لاعب لريال مدريد

وعود بيريز.. 150 مليون يورو لضم أغلي لاعب لريال مدريد
5 يونيو 2026 12:00

 
مدريد (أ ف ب)
أكّد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أن الظهير الهولندي دنزل دومفريس سيكون صفقته الثالثة في حال إعادة انتخابه الأحد، وكان بيريز أعلن في وقت سابق عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو والتعاقد مع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتيه.
وقال بيريز في مقابلة تلفزيونية على قناة «كواترو» قبل ثلاثة أيام من الانتخابات «مورينيو وكوناتيه قادمان، والآن يمكنني أيضاً أن أقول لكم: لقد تعاقدنا كذلك مع دومفريس. ظهير أيمن جيد جدا».
وبحسب الصحافة الإسبانية، يمتلك ظهير إنتر الإيطالي، شرطاً جزائياً محدداً بقيمة 20 مليون يورو (نحو 23 مليون دولار).
كما وعد رجل الأعمال البالغ 79 عاماً، والمرشح الأوفر حظاً لإعادة انتخابه الأحد في مواجهة إنريكي ريكيليمي، رئيس مجموعة الطاقة «كوكس»، بتقديم عرض ضخم لا يقل عن «150 مليون يورو» لضم لاعب «جالاكتيكو» في حال فوزه.
وقال «سأقدّم قريباً عرضاً لنادٍ كبير في دوري أبطال أوروبا، على الأرجح اعتباراً من الثلاثاء. سيكون أكبر مبلغ يدفعه ريال مدريد على الإطلاق من أجل لاعب: 150 مليون يورو، على الأقل»، رافضاً الكشف عن اسم اللاعب المستهدف.
لكنه أوضح أنه سيكون لاعباً هجومياً «ينطلق من الوسط نحو الهجوم»، مستبعداً نجمي بايرن ميونيخ، الإنجليزي هاري كين والفرنسي ميكايل أوليسي، ومهاجمي مانشستر سيتي، البلجيكي جيريمي دوكو والنرويجي إيرلينج هالاند، هدف منافسه ريكيليمي.
ويكثّف المرشحان منذ أيام عدة إعلاناتهما لإقناع أعضاء النادي بانتخابهما.
وشدد ريكيليمي (37 عاماً) من جهته على أنه في حال فوزه في صناديق الاقتراع سيضم هالاند ولاعب وسط المنتخب الإسباني رودري، وسيعيّن أسطورتي مدريد راؤول جونزاليس وفرناندو هييرو مديراً رياضياً ومديراً لمركز التكوين (الأكاديمية) توالياً.

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