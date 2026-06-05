طلب على انستجرام يرفع عدد متابعي لاعب كرة من 5000 إلى 5 ملايين متابع



نيويورك (أ ب)



لم يتمالك تيم باين، مدافع منتخب نيوزيلندا لكرة القدم، نفسه وسارع بعناق المؤثر الأرجنتيني فالين سكارسيني بحرارة، ووجه إليه شكره الجزيل، بعدما ساهم في زيادة عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لما يقارب من 5 ملايين متابع جديد.

والتقى باين المؤثر وصانع المحتوى الأرجنتيني، بعد أن طلب سكارسيني -المعروف باسم «إل سكارسو»- من متابعيه الأسبوع الماضي دعم لاعب المنتخب النيوزيلندي، واصفاً إياه بأنه «الأقل شهرة» في بطولة كأس العالم، التي تنطلق الخميس المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نظراً لقلة عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ ذلك الطلب، ارتفع عدد متابعي باين 32 عاماً عبر تطبيق (إنستجرام) من أقل من 5000 إلى أكثر من 5 ملايين، ليصبح حديث الساعة.

وشاهد سكارسيني منتخب نيوزيلندا بقيادة باين -المعروف باسم «أول وايتس»- يخسر بنتيجة صفر/ 4 أمام منتخب هايتي في مباراة ودية أقيمت في فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأميركية، مساء الثلاثاء الماضي.

وفي صباح اليوم التالي، التقى المؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي بباين في فندق إقامة الفريق ببوكا راتون.

ووجه باين شكره إلى سكارسيني «على كل شيء»، ووصف التجربة بأكملها بأنها «مجنونة للغاية»، وقال اللاعب للمؤثر الأرجنتيني «لم أكن أعرف ماذا أشعر، كما تعلم، لأن الأمر غريب للغاية عليَّ. ما زلت أستوعب الأمر، لكنه مذهل. وأنا أقدر لك ما فعلته من أجلي، كما تعلم؟».

وفي المقابل، سأل سكارسيني باين عن شعوره حيال هذه الشهرة الكبيرة التي حظي بها قبيل انطلاق كأس العالم، ليرد اللاعب النيوزيلندي «بالتأكيد، هذا أمر جيد لي ولكرة القدم النيوزيلندية أيضاً».

وأضاف: «إنه يُسلط الضوء علينا، وهذا أمر إيجابي، لكن في الوقت نفسه، أنا لم أتغير. مازلت الشخص الذي أنا عليه. سوف أستمر فقط في بذل قصارى جهدي، وهو لعب كرة القدم وتقديم أفضل ما لديَّ لبلدي».

وقال سكارسيني إن على باين زيارته في الأرجنتين يوماً ما، مضيفاً أنه سيزور نيوزيلندا أيضاً، ثم أهداه باين قميصاً لمنتخب نيوزيلندا، يحمل رقمه 2 ووقّع عليه قبل أن يلتقطا صوراً تذكارية ويتعانقا مجدداً.