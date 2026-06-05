إيجور.. «بداية ساحرة» و«نهاية حزينة» مع الشارقة

علي معالي (أبوظبي)

عندما يُذكر اسم إيجور كورونادو في تاريخ نادي الشارقة، يتبادر إلى الأذهان لاعب استثنائي أعاد البريق إلى الفريق وترك بصمة لا تُنسى في ذاكرة الجماهير، فالنجم البرازيلي لم يكن مجرد لاعب محترف ارتدى قميص «الملك»، بل كان أحد أبرز صناع الإنجازات في العصر الحديث للنادي في كرة القدم.

وصل كورونادو إلى الشارقة عام 2018 قادماً من نادي باليرمو الإيطالي، وسط آمال كبيرة من الجماهير والإدارة، ولم يحتج اللاعب إلى وقت طويل لإثبات قيمته الفنية، وتحوّل سريعاً إلى العقل المدبر للفريق بفضل مهاراته العالية ورؤيته المميزة للملعب وقدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.

وخلال فترته الأولى مع الشارقة بين عامي 2018 و2021، قاد الفريق لتحقيق لقب دوري الخليج العربي موسم 2018-2019، وهو أول لقب دوري للنادي منذ أكثر من عقدين، في إنجاز أعاد الشارقة إلى قمة الكرة الإماراتية، كما ساهم في الفوز بكأس السوبر 2019، ليصبح أحد أهم اللاعبين الأجانب الذين مروا على النادي في السنوات الأخيرة.

بفضل أدائه المذهل وأهدافه الحاسمة، أطلقت عليه الجماهير لقب «الساحر البرازيلي»، إذ امتلك القدرة على تغيير مجرى المباريات بلمسة واحدة أو تمريرة حاسمة، وسجل خلال تجربته الأولى أرقاماً مميزة جعلته من أبرز نجوم الدوري الإماراتي في تلك الفترة.

بعد رحيله إلى الاتحاد السعودي عام 2021، ظل اسم كورونادو حاضراً في أذهان جماهير الشارقة التي لم تنسَ إسهاماته الكبيرة، وعندما أعلن النادي عودته في صيف 2025 بعقد يمتد لموسمين، استقبلت الجماهير الخبر بفرحة كبيرة، على أمل أن يستعيد الفريق أمجاد الماضي بوجود نجمه المحبوب.

لكن كرة القدم لا تسير دائماً وفق ما تتمناه الجماهير، فعودة كورونادو جاءت في مرحلة مختلفة من مسيرته الكروية، كما أن الإصابات وتراجع الجاهزية البدنية أثرا على قدرته على تقديم المستوى الاستثنائي الذي اعتاد عليه عشاق الشارقة. ورغم بعض اللمحات الفنية التي أعادت للأذهان أيام تألقه، فإن تأثيره لم يكن بالحجم المنتظر مقارنة بما قدمه خلال فترته الذهبية الأولى.

وهكذا جاء مشوار إيجور الأخير بنهاية الموسم الحالي مؤلماً لجماهير «الملك»، التي كانت تأمل في مشاهدة نسخة 2019 من الساحر البرازيلي تقود الفريق إلى مزيد من البطولات، وبين بداية مجيدة صنعت التاريخ ونهاية لم تحقق التطلعات، يبقى إيجور كورونادو أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت بنهضة الشارقة الحديثة، ولاعباً سيظل محفوراً في ذاكرة النادي وجماهيره كأحد صناع الإنجازات وأصحاب اللحظات الخالدة.