تعرف على رواتب أعلى 10 مدربين أجراً في كأس العالم 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس العالم 2026، لا يقتصر التنافس على اللاعبين والمنتخبات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى المدربين الذين يتقاضى بعضهم رواتب ضخمة تعكس مكانتهم وخبراتهم في عالم كرة القدم.

ونستعرض قائمة المدربين الأعلى أجراً المشاركين في مونديال 2026، حيث يتصدر الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي القائمة بعد توليه قيادة المنتخب البرازيلي، متفوقاً على عدد من أبرز الأسماء التدريبية في العالم.

وتضم قائمة أعلى المدربين أجراً في كأس العالم 2026 أسماء بارزة تقود منتخبات مثل إنجلترا والبرازيل وألمانيا وأمريكا، إضافة إلى مفاجأة غير متوقعة تتمثل في مدرب أوزبكستان، ومن اللافت أن الإسباني لويس دي لا فوينتي، رغم قيادة أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لا يظهر ضمن العشرة الأوائل.

يتصدر الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي (البرازيل) القائمة براتب سنوي قدره 8.28 مليون جنيه إسترليني، في خطوة قد تمثّل النهاية المثالية لمسيرة تدريبية أسطورية.

ولم يسبق لأي مدرب أن فاز بكأس العالم مع منتخب غير منتخب بلاده، لكن إذا كان هناك من يستطيع كسر هذه القاعدة، فهو أنشيلوتي، صاحب الرقم القياسي بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، والمدرب الوحيد الذي توّج بلقب الدوري في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وفي المركز الثاني، يأتي الألماني توماس توخيل (إنجلترا)، براتب سنوي قدره 5.06 مليون جنيه إسترليني، فبعد سنوات من الاقتراب من الألقاب دون التتويج بها تحت قيادة جاريث ساوثجيت، لم يرغب الاتحاد الإنجليزي في المخاطرة عند اختيار خليفته.

ويُعد توخيل أحد أكثر المدربين احتراماً في عالم كرة القدم، ونظراً لعمله السابق مع باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ، كان من الطبيعي أن يحتاج الاتحاد الإنجليزي إلى عرض مالي ضخم لإقناعه بالانتقال إلى عالم المنتخبات.

ويأتي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (الولايات المتحدة)، في المركز الثالث براتب سنوي قدره 4.53 مليون جنيه إسترليني. مع اقتراب استضافة الولايات المتحدة للمونديال، كان من المنطقي أن تتجه للتعاقد مع اسم كبير مثل بوتشيتينو.

وقد جعله راتبه المدرب الأعلى أجراً في تاريخ كرة القدم الأميركية. ويبقى السؤال: هل سيتمكن الأرجنتيني من تبرير هذا الاستثمار الضخم؟

ويحتل يوليان ناجلسمان (ألمانيا) المركز الرابع، براتب سنوي قدره 4.2 مليون جنيه إسترليني. رغم أنه لا يزال في الثلاثينيات من عمره، فإن ناجلسمان يُعد أحد أبرز مدربي جيله. أسلوبه التكتيكي المبتكر منحه فرص العمل مع هوفنهايم ولايبزيج وبايرن ميونيخ، قبل أن يتحرك الاتحاد الألماني سريعاً للتعاقد معه قبل بطولة أوروبا الأخيرة. ويمتد عقده الحالي مع المنتخب الألماني حتى بطولة أمم أوروبا 2028.

ويكمل قائمة الخمسة الأوائل، الإيطالي فابيو كانافارو (أوزبكستان)، براتب سنوي قدره 3.5 مليون جنيه إسترليني. يعد وجود كانافارو في هذه القائمة من أكبر المفاجآت. فالفائز بالكرة الذهبية عام 2006 يعود إلى كأس العالم بعد مسيرة تدريبية متنوعة قاد خلالها أندية ومنتخبات في السعودية والصين وكرواتيا وإيطاليا. ورغم أنه لم يكن المدرب الذي قاد أوزبكستان إلى التأهل التاريخي الأول للمونديال، فإن الاتحاد الأوزبكي فضل التعاقد مع اسم عالمي يمتلك خبرة دولية أكبر.



المدرب الراتب السنوي

1- كارلو أنشيلوتي (البرازيل): 8.28 مليون إسترليني

2 - توماس توخيل (إنجلترا): 5.06 مليون إسترليني

3- ماوريسيو بوتشيتينو (الولايات المتحدة): 4.53 مليون إسترليني

4- يوليان ناجلسمان (ألمانيا): 4.2 مليون إسترليني

5- فابيو كانافارو (أوزبكستان): 3.5 مليون إسترليني

6- روبرتو مارتينيز (البرتغال): 3.5 مليون إسترليني

7- ديدييه ديشان (فرنسا): 3.31 مليون جنيه إسترليني

8- ليونيل سكالوني (الأرجنتين): 2.61 مليون جنيه إسترليني

9- مارسيلو بيلسا (أوروجواي): 2.61 مليون جنيه إسترليني

10- رونالد كومان (هولندا): 2.61 مليون جنيه إسترليني