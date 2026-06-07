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الرياضة

النرويج أطول منتخبات المونديال والسعودية الأقصر في معدل الأطوال!

النرويج أطول منتخبات المونديال والسعودية الأقصر في معدل الأطوال!
7 يونيو 2026 14:09

معتز الشامي (أبوظبي)
مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا تقتصر المقارنات بين المنتخبات على التصنيف الدولي أو القيمة السوقية أو النجوم البارزين، بل تمتد أيضا إلى جانب بدني مهم يتمثل في متوسط أطوال اللاعبين.
ورغم أن كرة القدم الحديثة لا تعتمد على الطول وحده، فإن هذا العامل يمنح بعض المنتخبات أفضلية واضحة في الكرات الهوائية والالتحامات البدنية والركلات الثابتة، بينما تميل المنتخبات الأقصر قامة إلى الاعتماد على السرعة والمهارة الفنية والتحرك السريع بالكرة.
ويعد منتخب السعودية إصغر المنتخبات المشاركة من حيث متوسط طول لاعبيه، حيث يبلغ متوسط طول التشكيلة ككل 178.4 سم، ويعد منتخب كولومبيا أيضا من بين أقل المنتخبات في متوسط الطول بكأس العالم، رغم أن حارس المرمى ألفارو مونتيرو يبلغ طوله 201 سم وهو ثاني أطول لاعب في البطولة.
ويضم منتخب بنما أقصر لاعب في البطولة، حيث يبلغ طول الجناح سيزار يانيس 160 سم فقط، ورغم ذلك يحتل المنتخب البنمي المركز الثاني والثلاثين في ترتيب أقصر منتخبات البطولة.
ومن المثير للاهتمام أن أطول 10 منتخبات في البطولة جميعها أوروبية، حيث تعد النرويج والبوسنة أطول المنتخبات في بطولة هذا الصيف، حيث يبلغ متوسط طول كل منهما 187.2 سم.
ويبلغ طول إيرلينج هالاند، أحد أفضل المهاجمين في العالم، 195 سم. وهو ثالث أطول لاعب في النرويج، بعد شريكه في الهجوم ألكسندر سورلوث (196 سم) وكريستوفر آير لاعب برينتفورد (198 سم). في غضون ذلك، استدعت البوسنة ثاني أطول لاعب في البطولة؛ ستيبان رادولييتش، (201 سم).
ويعد النمساوي فلوريان ويجله، بطوله الهائل البالغ 205 سم، أطول لاعب ينضم إلى تشكيلة كأس العالم على الإطلاق. كما يبلغ طول ساشا كالادزيتش أيضا 200 سم. ورغم طولهما، فإن المنتخب النمساوي ليس من بين أطول 10 منتخبات في البطولة.

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