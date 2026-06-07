لماذا عاد يامال إلى الرقم 19 في كأس العالم؟.. تعرّف على السبب

معتز الشامي (أبوظبي)

أثار الإعلان عن أرقام قمصان المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026 الكثير من الجدل، لكن الاهتمام الأكبر انصبّ على النجم الشاب لامين يامال، الذي سيخوض أول بطولة كأس عالم في مسيرته مرتدياً القميص رقم 19 بدلاً من الرقم 10 الشهير، وهو الاختيار الذي فتح باباً واسعاً للتساؤلات حول ما إذا كان الأمر يتعلق بالخرافة، أو الإعجاب بأحد أساطير اللعبة، أو مجرد محاولة لتخفيف الضغوط الإعلامية عنه.

وسيظهر موهوب برشلونة بقميص الرقم 19 خلال منافسات كأس العالم، وهو الرقم نفسه الذي ارتداه ليونيل ميسي في أول مشاركة له بكأس العالم مع الأرجنتين عام 2006.

هذا التشابه لم يمر مرور الكرام بين الجماهير ووسائل الإعلام، خاصة أن يامال يَعُد أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، ويُنظر إليه من قبل كثيرين على أنه الوريث المحتمل لإرث ميسي في برشلونة. لذلك ظهرت تفسيرات عديدة لهذا القرار، تراوحت بين الرغبة في الاقتداء بالنجم الأرجنتيني وبين محاولة تجنُّب الضغوط المرتبطة بحمل الرقم 10.

بينما قرار يامال بعدم ارتداء الرقم 10، الذي يرتبط تقليدياً بأكبر نجوم المنتخبات، أثار الكثير من التكهنات، فالبعض يرى أن اللاعب الشاب يفضّل الابتعاد عن الثقل الرمزي لهذا الرقم في أول ظهور له بالمونديال، وعدم تحميل نفسه مسؤوليات إضافية خارج الملعب. بينما يعتقد آخرون أن اختيار الرقم 19 يحمل إشارة واضحة إلى ميسي، الذي ارتدى الرقم نفسه في بداياته العالمية قبل أن يتحول لاحقاً إلى الرقم 10 الأسطوري.

كما أن منح الرقم 10 لزميله داني أولمو عزّز هذه الفرضية، وأعطى انطباعاً بأن يامال يفضّل حالياً التركيز على أدائه داخل الملعب بعيداً عن الضجيج الإعلامي المصاحب للرقم الأشهر في عالم كرة القدم.

وهناك تفسير آخر أكثر عملية، حيث إن يامال اعتاد ارتداء الرقم 19 مع المنتخب الإسباني منذ ظهوره الدولي الأول عام 2023، وحقق به نجاحات كبيرة، أبرزها المساهمة في تتويج إسبانيا بلقب كأس أمم أوروبا.

كما أوضح أولمو أن لاعبي المنتخب فضّلوا الاحتفاظ بالأرقام التي ارتدوها خلال النجاحات السابقة، مؤكداً أن الأمر لا يتعلق بأي خلاف أو حساسية حول الرقم 10، بل باستمرار ما اعتاد عليه اللاعبون.

وشهد الإعلان عن أرقام المنتخب الإسباني بعض المفاجآت الأخرى، فقد حصل جافي على الرقم 9، وهو رقم ارتبط تاريخياً بالمهاجمين، بينما سيرتدي نيكو ويليامز الرقم 17.

وسواء كان اختيار الرقم 19 نابعاً من الإعجاب بميسي، أو من باب التفاؤل والتمسك برقم ارتبط بنجاحاته السابقة، فإن الحقيقة تبقى واحدة، لامين يامال سيكون أحد أبرز نجوم كأس العالم 2026.

ورغم ابتعاده عن الرقم 10 في هذه النسخة، فإن الأنظار ستظل مسلّطة عليه باعتباره أحد أكثر اللاعبين قدرة على صناعة الفارق في البطولة، وربما النجم الذي سيقود جيلاً جديداً من كرة القدم الإسبانية نحو المجد العالمي.