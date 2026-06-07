الأحد 7 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أصعب مجموعات كأس العالم 2026.. «التاسعة» في المقدمة

أصعب مجموعات كأس العالم 2026.. «التاسعة» في المقدمة
7 يونيو 2026 19:30

معتز الشامي (أبوظبي)
مع انطلاق كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تبدو بعض المجموعات أكثر تنافسية من غيرها. لكن ما هي أصعب وأسهل مجموعة وفق تصنيف شبكة «أوبتا»؟
ويعتمد تصنيف «أوبتا» على منح كل منتخب تقييماً رقمياً بين 0 و100 وفقاً لقوته الحالية، حيث يحصل أفضل منتخب في العالم على أعلى تقييم، بينما ينال الأضعف أقل تقييم. ومن خلال احتساب متوسط تقييمات المنتخبات الأربعة في كل مجموعة، أمكن ترتيب مجموعات كأس العالم من الأصعب إلى الأسهل.
وتُعد مجموعة الموت هي «المجموعة التاسعة»، فوفقاً لتصنيفات أوبتا، تُعد المجموعة التاسعة الأقوى في البطولة بمتوسط تقييم يبلغ 81.8 نقطة، وتضم، فرنسا والسنغال والنرويج والعراق.
ويعود السبب الرئيس إلى وجود فرنسا، المصنّفة الثانية عالمياً خلف إسبانيا، إلى جانب السنغال والنرويج اللتين تحتلان المركزين 21 و25 عالمياً على الترتيب. وتُعد هذه المجموعة الوحيدة التي تضم 3 منتخبات ضمن أفضل 25 منتخباً في تصنيف «أوبتا» قبل انطلاق البطولة. كما أن العراق، رغم تصنيفه الأدنى، أظهر قدرته على المنافسة بعد تعادله مع إسبانيا 1-1 في مباراة ودية قبل المونديال.
وجاءت المجموعة الحادية عشرة في المركز الثاني من حيث القوة، حيث تضم منتخبين ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم، كولومبيا (المركز السادس)، والبرتغال (المركز التاسع). ويبلغ متوسط تقييم منتخبات المجموعة 81.0 نقطة، ما يجعلها من أكثر المجموعات صعوبة وتوازناً.
بينما تُعد المجموعة الرابعة هي الأكثر توازناً، رغم أنها ليست الأقوى، وتعد الأكثر تقارباً بين منتخباتها، حيث لا يوجد فيها أي منتخب خارج أفضل 50 منتخباً عالمياً، حيث تضم تركيا، أستراليا، باراجواي، الولايات المتحدة، بينما الفارق بين أفضل وأسوأ منتخب في المجموعة لا يتجاوز 6.5 نقطة فقط، ما يجعل التنبؤ بالمتأهلين أمراً بالغ الصعوبة.
وعلى الجانب الآخر، صنّفت «أوبتا» المجموعة الثانية باعتبارها الأضعف في كأس العالم 2026، حيث سجّلت أقل متوسط تقييم بين جميع المجموعات (70.9 نقطة)، وهي التي تضم كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك، قطر.
ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود كندا ضمن التصنيف الأول بصفتها دولة مستضيفة، رغم أنها الأقل تصنيفاً بين رؤوس المجموعات، كما أن أياً من منتخبات المجموعة لا يُصنّف ضمن أفضل 16 منتخباً في العالم وفق تقييم أوبتا.
كما أشارت «أوبتا» أيضاً إلى المجموعة الأولى باعتبارها من أضعف المجموعات، لأنها الوحيدة التي لا تضم أي منتخب ضمن أفضل 20 منتخباً عالمياً، وتضم المكسيك، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيك، جنوب أفريقيا.
ويمنح هذا التوازن النسبي جميع المنتخبات فرصة حقيقية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

أخبار ذات صلة
«مونديال 2026» يكتب السطر الأخير لـ 10 أساطير.. فمن يخلّد «رقصة الوداع»؟
لماذا عاد يامال إلى الرقم 19 في كأس العالم؟.. تعرّف على السبب
كأس العالم 2026
فرنسا
إسبانيا
آخر الأخبار
مساعدات من الاتحاد الأوربي لمكافحة تفشى إيبولا
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات لمكافحة تفشى إيبولا
اليوم 20:20
العين «أ» بطلاً لكأس السوبر تحت 19 عاماً
الرياضة
العين «أ» بطلاً لكأس السوبر تحت 19 عاماً
اليوم 20:15
حمدان بن محمد يطلع على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة
علوم الدار
حمدان بن محمد يطلع على تقرير نتائج أداء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة
اليوم 20:11
جوائز «توني» تتوِّج موسماً استثنائياً في برودواي
الترفيه
جوائز «توني» تتوِّج موسماً استثنائياً في برودواي
اليوم 19:30
أصعب مجموعات كأس العالم 2026.. «التاسعة» في المقدمة
الرياضة
أصعب مجموعات كأس العالم 2026.. «التاسعة» في المقدمة
اليوم 19:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©