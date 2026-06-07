أصعب مجموعات كأس العالم 2026.. «التاسعة» في المقدمة

معتز الشامي (أبوظبي)

مع انطلاق كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تبدو بعض المجموعات أكثر تنافسية من غيرها. لكن ما هي أصعب وأسهل مجموعة وفق تصنيف شبكة «أوبتا»؟

ويعتمد تصنيف «أوبتا» على منح كل منتخب تقييماً رقمياً بين 0 و100 وفقاً لقوته الحالية، حيث يحصل أفضل منتخب في العالم على أعلى تقييم، بينما ينال الأضعف أقل تقييم. ومن خلال احتساب متوسط تقييمات المنتخبات الأربعة في كل مجموعة، أمكن ترتيب مجموعات كأس العالم من الأصعب إلى الأسهل.

وتُعد مجموعة الموت هي «المجموعة التاسعة»، فوفقاً لتصنيفات أوبتا، تُعد المجموعة التاسعة الأقوى في البطولة بمتوسط تقييم يبلغ 81.8 نقطة، وتضم، فرنسا والسنغال والنرويج والعراق.

ويعود السبب الرئيس إلى وجود فرنسا، المصنّفة الثانية عالمياً خلف إسبانيا، إلى جانب السنغال والنرويج اللتين تحتلان المركزين 21 و25 عالمياً على الترتيب. وتُعد هذه المجموعة الوحيدة التي تضم 3 منتخبات ضمن أفضل 25 منتخباً في تصنيف «أوبتا» قبل انطلاق البطولة. كما أن العراق، رغم تصنيفه الأدنى، أظهر قدرته على المنافسة بعد تعادله مع إسبانيا 1-1 في مباراة ودية قبل المونديال.

وجاءت المجموعة الحادية عشرة في المركز الثاني من حيث القوة، حيث تضم منتخبين ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم، كولومبيا (المركز السادس)، والبرتغال (المركز التاسع). ويبلغ متوسط تقييم منتخبات المجموعة 81.0 نقطة، ما يجعلها من أكثر المجموعات صعوبة وتوازناً.

بينما تُعد المجموعة الرابعة هي الأكثر توازناً، رغم أنها ليست الأقوى، وتعد الأكثر تقارباً بين منتخباتها، حيث لا يوجد فيها أي منتخب خارج أفضل 50 منتخباً عالمياً، حيث تضم تركيا، أستراليا، باراجواي، الولايات المتحدة، بينما الفارق بين أفضل وأسوأ منتخب في المجموعة لا يتجاوز 6.5 نقطة فقط، ما يجعل التنبؤ بالمتأهلين أمراً بالغ الصعوبة.

وعلى الجانب الآخر، صنّفت «أوبتا» المجموعة الثانية باعتبارها الأضعف في كأس العالم 2026، حيث سجّلت أقل متوسط تقييم بين جميع المجموعات (70.9 نقطة)، وهي التي تضم كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك، قطر.

ويرجع ذلك جزئياً إلى وجود كندا ضمن التصنيف الأول بصفتها دولة مستضيفة، رغم أنها الأقل تصنيفاً بين رؤوس المجموعات، كما أن أياً من منتخبات المجموعة لا يُصنّف ضمن أفضل 16 منتخباً في العالم وفق تقييم أوبتا.

كما أشارت «أوبتا» أيضاً إلى المجموعة الأولى باعتبارها من أضعف المجموعات، لأنها الوحيدة التي لا تضم أي منتخب ضمن أفضل 20 منتخباً عالمياً، وتضم المكسيك، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيك، جنوب أفريقيا.

ويمنح هذا التوازن النسبي جميع المنتخبات فرصة حقيقية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية.