«وسمي الخالدية» يحلّق بلقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية في السويد

أبوظبي (الاتحاد)

تُوّج الجواد «وسمي الخالدية» بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطة السويد، ثاني المحطات الأوروبية ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين، والتي أقيمت على مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد.

وشهدت المحطة السويدية مشاركة 10 من نخبة الخيل العربي في السويد وأوروبا، في السباق الذي أقيم لمسافة 1500 متر عشبي، ضمن فئة ليستد المخصّصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، ليواصل السباق مكانته كواحد من أبرز سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية.

ونجح الجواد «وسمي الخالدية»، المُنحدر من نسل «غضنفر الخالدية × شذى الخالدية»، والعائد لمزرعة بوليسكا إيه كي إف، بإشراف المدرب جانوز كوزلوسكي وقيادة الفارس بيرأنديرس جرابيرج، في حسم لقب المحطة السويدية بعد أداء قوي ومميز، مؤكداً حضوره اللافت في سباقات الكأس الغالية بعد حلوله وصيفاً في نسخة العام الماضي.

وقدّم البطل أداءً متزناً في مجريات السباق، ونجح في فرض حضوره في المراحل الحاسمة، ليخطف اللقب وسط منافسة قوية جمعت نخبة من الأسماء البارزة، حيث قطع «وسمي الخالدية» مسافة السباق بزمن قدره 1:38.06 دقيقة، متقدماً على الجواد «فريدي باي» بطل نسختي 2023 و2024، فيما حلّت الفرس «فريدة بي» بطلة نسخة 2025 في المركز الثالث.

وبهذا الفوز، يضيف «وسمي الخالدية» اسمه إلى سجلِّ أبطال محطة السويد، التي شهدت خلال السنوات الماضية تتويج أسماء بارزة، من بينها «مهداف عذبه» بطل عام 2020، و«رسمي الخالدية» بطل عامي 2021 و2022، و«فريدي باي» بطل نسختي 2023 و2024، و«فريدة بي» بطلة نسخة 2025.

وشهدت المحطة السويدية حضوراً جماهيرياً مميزاً بلغ 30 ألف متفرج، وتفاعلاً واسعاً مع مجريات السباق والسباقات المصاحبة، في أجواء احتفالية استثنائية رافقت الحدث على مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، ما أضفى على المحطة بُعداً جماهيرياً وإعلامياً مهماً، وعزّز مكانتها ضمن أجندة الكأس الغالية في المضامير الأوروبية.

وحضر السباق وتوّج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في ختام محطة شهدت مشاركة قوية من نخبة الخيول العربية في السويد وأوروبا، ومنافسة مميزة على لقب الكأس الغالية.

من جانبه قال عارف حمد العواني، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية: «نعتز بالمكتسبات الكبيرة التي تواصل تحقيقها سباقات الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وبما جسّدته محطة السويد من حضور مميز ومشاركة قوية لنخبة الخيول العربية، وسط تفاعل جماهيري لافت وأجواء استثنائية عكست المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها الكأس لدى ملاك ومربّي الخيل العربي في مختلف دول العالم».

وأضاف: «إن إقامة سباق السويد على مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني لمملكة السويد، تمثّل محطة مهمة في مسيرة الكأس الغالية، وتجسّد حرص اللجنة العليا المنظمة على ترسيخ الحضور العالمي للخيل العربي في أهم المضامير والفعاليات الجماهيرية، ترجمةً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ودعمه المتواصل لخطط الارتقاء بسباقات الخيل العربية وتعزيز مكانته عالمياً».