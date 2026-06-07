التهنئة الـ11 بطعم الحسرة!

باريس (رويترز)

حقق الثنائي المكون من كاترينا سينياكوفا وتيلور تاونسند أول لقب لهما معاً في ​بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد فوزهما على الثنائي المصنف الثاني المؤلف من آنا دانيلينا وألكسندرا كرونيتش، بنتيجة 6-2 و7-5 في نهائي ⁠زوجي السيدات اليوم الأحد.

وتجاوز الثنائي المصنف الأول تراجعه ​المبكر في المجموعة الثانية، عندما ردت التشيكية سينياكوفا ​عدة ‌ضربات إرسال في الشبكة، لكن ضربات ⁠الأميركية ​تاونسند الناجحة أعادتهما إلى المنافسة، قبل أن تحسم إرسالات سينياكوفا القوية ثالث لقب للثنائي في البطولات الأربع الكبرى. وقالت كرونيتش مازحة لسينياكوفا (30 عاماً)، بعد أن حققت ‌لقبها 11 في منافسات زوجي السيدات في البطولات الأربع ‌الكبرى، من بينها أربعة ألقاب في رولان جاروس «لم أعد أعرف عدد المرات التي هنأتك فيها، لقد سئمت من ​هذا الأمر، لكن الوضع الآن مختلف بعد أن جاء التتويج على حسابي». وخسر الثنائي المكون من دانيلينا القادمة من كازاخستان والصربية كرونيتش النهائي الثاني على التوالي في فرنسا المفتوحة، بعد خسارتهما أيضاً نهائي أستراليا المفتوحة في يناير.

وسيطر الثنائي المصنف ‌الثاني على الشبكة في أول ​أربعة أشواط، وكانت النتيجة متعادلة، لكن ضربات سينياكوفا القوية، والتي جاءت غالباً بعد ضربات إرسال تاونسند، ساعدت الثنائي المصنف الأول على الفوز بالأشواط الأربعة ​التالية. وتقدمت دانيلينا وكرونيتش ‌3-صفر ⁠في المجموعة ‌الثانية بفضل كسر مبكر، لكن ضربات ‌تاونسند المذهلة ساعدت الثنائي التشيكي-الأميركي على رد كسر الإرسال في الشوط السابع. وأنقذ ⁠الثنائي المصنف الأول بعدها ثلاث نقاط لحسم المجموعة، ​لتصبح النتيجة 5-5، قبل أن يحقق كسر إرسال حاسم للتتويج باللقب. وقالت تاونسند، بينما كانت سينياكوفا المتأثرة تكافح لكبح دموعها "لقد كانت سبعة أسابيع طويلة حقاً بالنسبة لي وأنا بعيدة عن ابني.. لذلك فإن ​العودة بالكأس إلى المنزل له يعني لي ​الكثير حقاً".