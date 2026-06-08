بيريز يكتسح انتخابات رئاسة ريال مدريد

مدريد (رويترز)

نجح فلورنتينو بيريز في الصمود ​في أول انتخابات رئاسية حقيقية لريال مدريد منذ عقدين من الزمن في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، ليضمن بقاءه على رأس النادي الإسباني لأربع سنوات أخرى، لكن مع تأييد أكثر من ثلث الأعضاء المشاركين في التصويت لمنافسه، الذي انتقد خططه المتعلقة بملكية النادي.

وأعلنت ⁠قناة ريال مدريد التلفزيونية فوز قطب التشييد والبناء (79 عاماً) في حين أقر منافسه، قطب الطاقة ​المتجددة إنريكي ريكيلمي، بالهزيمة قبل أكثر من ساعة بقليل من إعلان النتائج الرسمية.

وفاز بيريز بنسبة 65 ​بالمئة من ‌الأصوات وفقاً للنتائج الرسمية للنادي، بينما حصل ريكيلمي على 35 ⁠بالمئة من ​إجمالي عدد الأصوات البالغ 33555 عضواً أدلوا بأصواتهم في ملعب ريال مدريد للتدريب في بالديبيباس على مشارف مدريد أمس الأحد.

وقال ريكيلمي للصحفيين "أود أن أهنئ حملة فلورنتينو بيريز على الانتصار. لن يمر 20 عاماً أخرى في ريال مدريد دون انتخابات".

ودعا بيريز إلى إجراء الانتخابات في 12 مايو الماضي رغم أنه لا يزال ‌أمامه عامان في نهاية ولايته الحالية، بعد موسم ثان على التوالي دون ألقاب للنادي ‌الحائز على لقب دوري أبطال أوروبا 15 مرة واحتفاظ غريمه اللدود برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

ووصف النتيجة في خطاب النصر الذي ألقاه في فندق بالعاصمة الإسبانية، بأنها "استثنائية"، وقال إن ريال مدريد "قدم مثالاً للعالم في الشفافية والانسجام".

وأضاف بيريز "كان ​يوماً عظيماً لريال مدريد. فزنا على جميع الأصعدة وفي كافة الفئات العمرية. حققنا ثاني أفضل نتيجة في تاريخ انتخابات ريال مدريد".

وتولى بيريز رئاسة ريال مدريد لأول مرة عام 2000، وجدد ولايته خمس مرات منذ عام 2009 دون منافس. ولم يجر النادي انتخابات رئاسية رسمية منذ 2006، عندما فاز رامون كالديرون بفارق طفيف.

وفي الفترة التي سبقت انتخابات الأمس، وعد بيريز بتعيين مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو على ‌رأس الإدارة الفنية للفريق. وقال إنه سينفق 150 مليون ​يورو على لاعب لم يذكر اسمه سيتم الكشف عنه غداً الثلاثاء، وهو مبلغ سيشكل رقماً قياسياً للنادي.

كما قال إن المدافعين إبراهيما كوناتي ودينزل دمفريس سيصبحا أولى الصفقات الجديدة في حال فوزه.

وأقر بنفيكا باهتمام بيريز بمدربه مورينيو في بيان موجه إلى هيئة تنظيم السوق البرتغالية (سي.إم.في.إم)، قائلاً إن ​أي خطوة لتعيين المدرب البرتغالي ستتطلب دفع 15 ‌مليون ⁠يورو لإنهاء عقده.

وحاول ريكيلمي ‌الإطاحة ببيريز بتعهده بالتعاقد مع ثنائي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ‌والإسباني رودري، بينما طرح نفسه على أنه المرشح الذي سيقرب الأعضاء من النادي الذي قال إنه ابتعد عنهم.

ووعد بتحويل بالديبيباس إلى مركز اجتماعي يضم فندقاً وأحواض سباحة ⁠وصالة للألعاب الرياضية وصالة تتسع إلى 15 ألف متفرج لفريق كرة السلة في ريال مدريد، والتي ​يمكن أن تستضيف أيضاً حفلات موسيقية.

واستهدفت حملته اقتراح بيريز، الذي طرحه في نوفمبر الماضي، بإنشاء شركة تابعة تسمح للمستثمرين الخارجيين بشراء حصة تبلغ نحو خمسة بالمئة في النادي. وقال ريكيلمي إنه "يرفض بشدة" الخطة واتهم بيريز بالرغبة في "خصخصة النادي".

وقال بيريز إن نموذج ملكية الأعضاء في ريال مدريد سيبقى على حاله وأن العضوية ستكون لها "قيمة حقيقية وملموسة". وأي تغيير في النظام الأساسي للنادي سيتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية.

وسجل ريال ​مدريد إيرادات بلغت 1.19 مليار يورو في موسم 2024-2025، وتقدر مجلة فوربس قيمته بنحو ​6.75 مليار دولار وهي أعلى قيمة في عالم كرة القدم.