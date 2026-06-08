«لامال» متاح للمونديال

مكسيكو(أ ف ب)

أكد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، أن الجناحين لامين يامال ونيكو وليامز سيكونان جاهزين للمشاركة في المباراة الافتتاحية لمنتخب "لا روخا" في نهائيات كأس العالم التي تنطلق في 11 الشهر الحالي.

وغاب كل من جمال (18 عاماً) نجم برشلونة ووليامز (23 عاماً) الذي يدافع عن ألوان أتلتيك بلباو عن نهاية الموسم، بسبب إصابات في عضلات الفخذ الأيسر، وستكون عودتهما الوشيكة بمثابة دفعة كبيرة لأبطال أوروبا.

وكان جمال قد أُصيب في نهاية أبريل مع برشلونة. وبغيابه، تعادل أبطال مونديال 2010 في مباراتهم الودية ضد العراق 1-1 الخميس في لا كورونيا.

كما يعاني فيكتور مونوس (22 عاماً) جناح أوساسونا من إصابة أيضاً، لكنه سيكون جاهزاً بدوره لمواجهة الرأس الأخضر.

ولم يسافر اللاعبون الثلاثة إلى بويبلا بالمكسيك، حيث سيخوض "لا روخا" مباراته الودية الأخيرة ضد منتخب البيرو الاثنين.

وأوضح دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي "نأسف لعدم وجودهم معنا، لكن الجهاز الطبي وطاقم اللياقة البدنية أوصوا بإبقائهم" في معسكر المنتخب بالولايات المتحدة.

وقال "سيكون اللاعبون الثلاثة جاهزين للمباراة القادمة"، في إشارة إلى انطلاق كأس العالم.

ويستهل المنتخب الإسباني، حامل لقب كأس أوروبا، مشواره في العرس الكروي العالمي الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة منتخب الرأس الأخضر في 15 يونيو ضمن المجموعة الثامنة.

وإلى جانب الرأس الأخضر، سيواجه منتخب إسبانيا منتخبي السعودية في 21 منه، ثم الأوروجواي بعد 7 أيام.