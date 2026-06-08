«الخماسي الحديث» يرسم خريطة التطوير والاستعدادات لاستضافة كأس آسيا

علي معالي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن المرحلة المقبلة من مسيرة الاتحاد، تمثّل تحدياً كبيراً لانطلاقة قوية لهذه الرياضة المُركبة، التي تحتاج إلى جهد مُضاعف من الجميع، وذلك خلال كلمتها في حفل ختام الموسم الرياضي، بحضور ناصر المعمري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المجلس، والجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين وعدد من الشخصيات الرياضية والإدارية، إلى جانب اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والحكام، في أمسية احتفالية جسّدت حصاد موسم حافل بالإنجازات والنجاحات.

قالت هدى المطروشي: «هذا الموسم جاء حافلاً بالعمل والعطاء والتحديات، واستطعنا تحقيق العديد من المكتسبات الفنية والتنظيمية، وأن نواصل خطواتنا نحو تطوير رياضة الخماسي الحديث وتعزيز انتشارها واستقطاب المزيد من المواهب الوطنية الواعدة، ولابد من توجيه الشكر إلى وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية على دعمهما».

وتابعت: «تكريمنا لا يقتصر على الإنجازات والنتائج فقط، بل هو تكريم لقيم الالتزام والعمل الجماعي والشراكة الحقيقية، التي تمثّل أساس النجاح والاستدامة في أي منظومة رياضية، ونحن نطوي صفحة هذا الموسم، نتطلع إلى المرحلة المقبلة بثقة وطموح أكبر، وأمامنا حدث قاري باستضافة كأس آسيا قريباً، ولذا وضعنا نصب أعيننا مواصلة تطوير اللعبة، وإعداد أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية».

واستعرض مسؤولو الاتحاد خلال الحفل أبرز المحطات والبطولات والبرامج التي تم تنفيذها على مدار الموسم الرياضي، والتي أسهمت في توسيع قاعدة الممارسين لرياضة الخماسي الحديث في الدولة، وتعزيز حضورها بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة فئة الناشئين والشباب، بما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد الرامية إلى اكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

كما سلّط الحفل الضوء على النجاحات الفنية والتنظيمية التي تحققت خلال الموسم، والتي عكست حجم التطور الذي تشهده اللعبة في الدولة، سواء من خلال المشاركة في البطولات الخارجية أو عبر تنظيم الفعاليات والمسابقات المحلية المتخصصة، إلى جانب البرامج التدريبية والتأهيلية التي استهدفت اللاعبين والحكام والمدربين.