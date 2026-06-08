أيمن عبد الوهاب: «الألعاب الإماراتية» تواصل البناء على الإرث التاريخي لـ«عالمية أبوظبي 2019»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الألعاب الإماراتية تواصل البناء على الإرث التاريخي للألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، التي شكلت نقطة تحول في مسيرة الأولمبياد الخاص إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن هذه النسخة تعكس التزام دولة الإمارات ببناء مجتمعات أكثر دمجاً ومشاركة.

وكشف عبد الوهاب، على هامش حضوره افتتاح النسخة الثانية من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص 2026، عن استضافة الإمارات منافسات ختام النسخة العاشرة من الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2026 خلال ديسمبر المقبل.

وأوضح عبد الوهاب أن نسخة 2026 تشهد تحولاً تنظيمياً غير مسبوق، باعتماد نموذج جديد يقضي بإقامة الألعاب الإقليمية عبر مدن عربية عدة، وعلى مدار العام، بدلاً من استضافتها في مدينة واحدة كل أربع سنوات، كما كان معمولاً به في النسخ السابقة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة في الاستضافة والتنظيم، وضمان استمرارية المنافسات على مدار العام، فضلاً عن تخفيف الأعباء التنظيمية واللوجستية والمالية المرتبطة باستضافة حدث ضخم يضم آلاف المشاركين في موقع واحد.

ووفق خطة الاستضافة المعتمدة، تستضيف سوسة التونسية منافسات الرياضات الشاطئية التي تشمل الترايثلون والسباحة في المياه المفتوحة والكرة الطائرة الشاطئية بالمحطة الأولى من الألعاب الإقليمية من 16 إلى 22 يونيو الجاري.

وتحتضن القاهرة، خلال سبتمبر، منافسات رياضات الأداء، والتي تضم الفروسية والجمباز الفني والإيقاعي والقوة البدنية، فيما تستضيف مسقط في أكتوبر منافسات رياضات المضرب، وتشمل تنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجولف.

وخلال نوفمبر، تستضيف السعودية منافسات الرياضات الجماعية التي تشمل كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والبوتشي، قبل أن تختتم الألعاب الإقليمية في الإمارات خلال ديسمبر بإقامة منافسات الرياضات الزمنية، والتي تضم ألعاب القوى والدراجات والسباحة، إلى جانب الأنشطة الحركية.



مرحلة جديدة

أكد أيمن عبد الوهاب أن الألعاب الإقليمية العاشرة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الحركة الإقليمية للأولمبياد الخاص، مشيراً إلى أن توزيع الاستضافة على عدة مدن عربية يعكس تطور برامج المنطقة وقدراتها التنظيمية، ويوفر للاعبين فرصاً تنافسية أكبر على مدار العام.

وأضاف أن النموذج الجديد يعزز مفاهيم الدمج المجتمعي والاستدامة الاقتصادية للرياضة، ويتيح مشاركة أوسع للبرامج الوطنية في التنظيم والمنافسة، مؤكداً أن عام 2026 سيكون عاماً استثنائياً يشهد توسعاً غير مسبوق في أنشطة الأولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.