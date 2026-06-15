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خيول الإمارات إلى تحدي «افتتاحية رويال آسكوت» العريق

خيول الإمارات إلى تحدي «افتتاحية رويال آسكوت» العريق
15 يونيو 2026 14:15

عصام السيد (أبوظبي)
تتجه الأنظار عصر الغد إلى مضمار آسكوت العريق بإنجلترا، حيث يشهد انطلاقة مهرجان رويال آسكوت البريطاني لسباقات الخيول المهجنة الأصيلة، والذي يستمر حتى 20 يونيو الجاري.
ويشهد المهرجان الذي يقام سنوياً منذ عام 1711، مشاركة قوية لخيول الإمارات في مختلف الأشواط، ويعتبر الحدث مناسبة اجتماعية كبيرة، ويتضمن إلى جانب سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات للموضة والأناقة والجمال ويحضره المشاهير والنجوم من مختلف أرجاء العالم.
ويُعدّ رويال أسكوت الحدث الأبرز في موسم سباقات الخيل في بريطانيا، حيث يمتد لخمسة أيام حافلة بالإثارة والتشويق، ويتضمن برنامجاً حافلاً بـ35 سباقاً تُقام على مضمار آسكوت في بيركشاير.
ويشهد الافتتاح مواجهة قوية بين جواد جودلفين «نوتابل سبيتش»، ورفيق إسطبله «أوبرا بالو» بسباق كوين آن ستيكس لمسافة ميل واحد، والذي استقطب تسعة خيول، من بينها «مور ثاندر» لسعيد سهيل، بالإضافة إلى الجواد الإماراتي «زيوس أولمبيوس»، و«دوكلاندز» البالغ تصنيفه 118 رطلاً والذي يدافع عن لقبه.
وسيُجدد المهر الإماراتي «بو إيكو» منافسته مع «جستاد» في سباق سانت جيمس بالاس للفئة الأولى لمسافة ميل واحد للخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات، لكن غياب «رايف» كان مفاجئاً، حيث صرحت نيمون روث لصحيفة ريسينج بوست بأن الفائز بسباق بولان قد أصيب بحمى خفيفة.
إلى جانب الفائزين بسباقي 2000 جينيز الإنجليزي و2000 جينيز الأيرلندي، سيشارك أيضاً ممثل جودلفين «توك أوف نيويورك» الفائز المثير بسباق هيرون ستيكس في ساندون بارك، و«بورتو ريكو» صاحب المركز الرابع في سباق بولان، و«باور بلو» صاحب المركز الرابع في سباق 2000 جينيز الأيرلندي، و«لورد بريتن».
وسيشارك 22 حصاناً في سباق كوفنتري ستيكس، حيث أعلن المدرب إيدان أوبراين عن مشاركة «كونفوشيوس» و«جريت باريير ريف»، أما سباق كينج تشارلز الثالث ستيكس، فيضم 26 حصاناً، ويواجه الفائز بالعام الماضي، «أميريكان أفير»، تحدياً دولياً بقيادة العداء الأسترالي «أوفر باس».
وهناك «حاتم» هو حصان آخر يسعى للاحتفاظ بلقبه، وسيتعين على هذا المهر المملوك لـ«وذنان ريسينج» التغلب على 15 منافساً في سباق وولفرتون ستيكس لتحقيق ذلك وينافسه «انفجار» الذي حلّ رابعاً خلف «حاتم».
ويشارك 20 حصاناً في سباق أسكوت ستيكس الذي يبلغ طوله حوالي ميلين ونصف الميل، و19 حصاناً في سباق كوبر هورس ستيكس الذي يبلغ طوله 14 فورلنج.

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