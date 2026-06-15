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الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم «دولية البولينج» للسيدات بنجاح كبير

أكاديمية فاطمة بنت مبارك تختتم «دولية البولينج» للسيدات بنجاح كبير
15 يونيو 2026 17:02

أبوظبي (وام)
اختتمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية النُّسخة الأولى من بطولة البولينج الدولية للسيدات، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.
وأكدت اللجنة المنظِّمة أن البطولة مصنّفة دولياً للاعبات من مستويات فنية مختلفة، ضمن منافسات اتسمت بالقوة والندية، وقدّمت خلالها المشاركات مستويات مميزة أكدت ما يتمتعن به من مهارات عالية وقدرات تنافسية واعدة، في خطوة جديدة تجسّد التزام الأكاديمية بتوسيع آفاق الرياضة النسائية، وتعزيز حضور المرأة في مختلف الرياضات، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهةً رائدةً لاستضافة البطولات الرياضية النوعية على المستويين المحلي والدولي.
وأقيمت المنافسات وفق معايير تنظيمية وفنية احترافية، بحضور عدد من كبار الشخصيات وممثلي الجهات الرياضية والشركاء، على مدار أربعة أيام في صالة البولينج التي تم افتتاحها بمقر الأكاديمية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبولينج ومجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة أكثر من 50 لاعبة من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب لاعبات المنتخب الوطني وأصحاب الهمم.
وشهدت النسخة الأولى حضوراً لافتاً وتفاعلاً واسعاً، بما يعكس المكانة المتنامية لرياضة البولينج النسائية، والدور المحوري للأكاديمية في توفير منصات رياضية متكاملة تسهم في اكتشاف المواهب، وصقل القدرات، وفتح آفاق جديدة أمام اللاعبات للمشاركة في بطولات ذات طابع تنافسي ودولي، بما يعزّز مسيرة تمكين المرأة في القطاع الرياضي.
وأحرزت اللاعبة ريكا أغلاوا المركز الأول، وحصلت على كأس البطولة والجائزة المالية والميدالية الذهبية، وجاءت أويلا مارسيال في المركز الثاني، وجويلين ستا باربرا في المركز الثالث، بينما شملت قائمة الفائزات بجوائز مالية وميداليات ضمن المراكز الستة الأولى اللاعبات فتحية المعمري، وريم عبد الله، وميرا أفيلس.
كما شهدت البطولة تكريم الفائزات في الفئات الخاصة، حيث نالت زكية المعمري جائزة «أفضل متصدرة» في مرحلة التصفيات، وأحرزت أيضاً جائزة «أعلى سلسلة»، ضمن فئتين خُصّصت لهما جوائز مالية وميداليات.
وقالت الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، نائبة رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، إن إطلاق النسخة الأولى إضافة نوعية إلى أجندة الأكاديمية الرياضية، ويجسّد رؤيتها المستمرة في دعم الرياضة النسائية وتوسيع نطاق حضورها في مختلف الألعاب، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تتيح للاعبات إبراز قدراتهن، واكتساب الخبرات، وتعزيز جاهزيتهن للمنافسة على المستويين المحلي والدولي.
وأعربت عن فخرها بالمشاركة الواسعة، والتعاون المُثمر مع الشركاء في اتحاد الإمارات للبولينج ومجلس أبوظبي الرياضي، ما كان له الأثر الملموس في تقديم بطولة ناجحة من حيث التنظيم والمستوى الفني، آملةً مواصلةَ تطوير هذه البطولة لتكون محطة سنوية بارزة ضمن روزنامة الرياضة النسائية في الدولة.

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