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الرياضة

الأهلي المصري يعلن تعاقده مع مدرب الجزيرة

الأهلي المصري يعلن تعاقده مع مدرب الجزيرة
15 يونيو 2026 20:38

القاهرة (رويترز )
أعلن النادي الأهلي أكثر ⁠الأندية المصرية فوزاً ​بألقاب في ​كرة ‌القدم اليوم ⁠الاثنين، ​تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة والذي سبق له تدريب نادي الجزيرة في الموسم الماضي، ولمدة ‌موسمين خلفاً للدنماركي ييس ‌توروب.
وانفصل النادي عن توروب في ​وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي، بعدما أنهى الفريق ‌الموسم في ​المركز الثالث في الدوري المحلي وخروجه مبكراً ​من ‌دوري ⁠أبطال ‌أفريقيا.
وقال ‌الأهلي في حسابه ⁠على فيسبوك "مرحبا بك ​في نادي القرن... الحسين عموتة مديراً فنياً للأهلي لمدة موسمين".ويضم الجهز الفني عدداً من المغاربة الذين يصطحبهم المدرب الجديد، فيما ينضم إلى الجهاز المصري ياسر رضوان في منصب المدرب العام.

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