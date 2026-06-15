الأهلي المصري يعلن تعاقده مع مدرب الجزيرة

القاهرة (رويترز )
أعلن النادي الأهلي أكثر الأندية المصرية فوزاً بألقاب في كرة القدم اليوم الاثنين، تعاقده مع المدرب المغربي الحسين عموتة والذي سبق له تدريب نادي الجزيرة في الموسم الماضي، ولمدة موسمين خلفاً للدنماركي ييس توروب.
وانفصل النادي عن توروب في وقت سابق من هذا الشهر بالتراضي، بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث في الدوري المحلي وخروجه مبكراً من دوري أبطال أفريقيا.
وقال الأهلي في حسابه على فيسبوك "مرحبا بك في نادي القرن... الحسين عموتة مديراً فنياً للأهلي لمدة موسمين".ويضم الجهز الفني عدداً من المغاربة الذين يصطحبهم المدرب الجديد، فيما ينضم إلى الجهاز المصري ياسر رضوان في منصب المدرب العام.