أتالانتا يعيّن ساري مدرباً

روما (أ ف ب)

بعد عام على رحيل جان بييرو جاسبريني، يواصل أتالانتا البحث عن الاستقرار الفني المنشود، إذ أعلن الاثنين تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً جديداً للفريق، ليصبح ثالث مدرب يتولى المهمة خلال أقل من 12 شهراً.

ويخلف ساري المدرب رافاييلي بالادينو، الذي تولى المسؤولية خلال الموسم بعد بداية كارثية للفريق، لكنه نجح رغم ذلك في قيادة نادي برجامو إلى المركز السابع في الدوري الإيطالي، ما ضمن له التأهل إلى مسابقة «كونفرنس ليج».

وقال أتالانتا في بيان نشره عبر منصة «إكس»: «مقعد تدريب أتالانتا أصبح من نصيب ماوريتسيو ساري: أهلاً بك أيها المدرب!».

ومنذ انتقال جاسبريني إلى روما بعد تسعة مواسم قضاها مع أتالانتا بين عامي 2016 و2025، تعاقب على تدريب الفريق كل من الكرواتي إيجور تودور الذي أُقيل مطلع نوفمبر عندما كان الفريق يحتل المركز الثالث عشر، ثم بالادينو الذي قاد أتالانتا إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وانتزع له بطاقة مشاركة أوروبية، قبل أن يتولى ساري المهمة الآن.

وأشار النادي في بيانه إلى أن «ساري يمتلك مسيرة تدريبية لامعة تضم أكثر من 800 مباراة على المستوى الاحترافي، ويتضمن سجله التتويج بلقب الدوري الأوروبي ولقب الدوري الإيطالي».

ويُعد ساري، البالغ من العمر 67 عاماً، أحد أكثر المدربين الإيطاليين خبرة في الوقت الراهن.

وسبق له تدريب نابولي بين عامي 2015 و2018، وتشيلسي الإنجليزي في موسم 2018-2019، ويوفنتوس في موسم 2019-2020.

كما أمضى أربع سنوات على رأس الجهاز الفني للاتسيو بين عامي 2021 و2024 ثم خلال الموسم الماضي، الذي أنهاه الفريق في المركز التاسع بالدوري الإيطالي، وبلغ خلاله نهائي كأس إيطاليا قبل خسارة اللقب.

وكما جرت العادة في إيطاليا، تشهد فترة ما بين الموسمين العديد من التغييرات الفنية، إذ أن أندية نابولي وميلان وبولونيا ولاتسيو وساسوولو أجرت أو تستعد لإجراء تغييرات على مقاعد التدريب بعد أتالانتا.