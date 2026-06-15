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الرياضة

هدف عكسي يحرم مصر من انتصار تاريخي على بلجيكا بكأس العالم

هدف عكسي يحرم مصر من انتصار تاريخي على بلجيكا بكأس العالم
16 يونيو 2026 01:05

ستايل (رويترز)
حرم هدف عكسي منتخب مصر من تحقيق أول انتصار له في تاريخ مشاركاته ​بكأس العالم لكرة القدم، بعدما تعادل 1-1 مع منتخب بلجيكا في مستهل مشوارهما بالمجموعة السابعة في البطولة المقامة ⁠بأميركا الشمالية، في مباراة احتفل خلالها ​محمد صلاح بعيد ميلاده 34، وأصبح حمزة ​عبد ‌الكريم أصغر لاعب سناً ⁠يمثل ​مصر والعرب في النهائيات في مشاركتها الرابعة.
وضع إمام عاشور مصر في المقدمة في الدقيقة 20 بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء، بعد ‌تمريرة رائعة من صلاح، الذي احتفلت الجماهير بعيد ‌ميلاده في المدرجات من خلال اللافتات وحيته فور خروجه في الدقيقة 76، ليحل عبد ​الكريم بدلاً منه ويحقق هذا الإنجاز التاريخي.
وأصبح عاشور رابع لاعب يسجل لمصر في تاريخ مشاركاتها في النهائيات بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني وصلاح.
وكادت مصر ‌أن تضيف الهدف الثاني ​في أكثر من مناسبة خلال الشوط الأول، وبداية الشوط الثاني، خاصة عبر عمر مرموش ومصطفى زيكو قبل أن يسدد كيفن ​دي بروين ‌ركلة ⁠حرة في ‌الدقيقة 53 في القائم.
وتعادلت ‌بلجيكا في الدقيقة 66 عبر هدف عكسي من محمد هاني، الذي ⁠أودع الكرة في شباك الحارس مصطفى ​شوبير تحت ضغط من روميلو لوكاكو الذي كان قد حل بديلاً قبلها بعدة ثوان.
وتعملق شوبير في أكثر من مناسبة خلال المباراة لتخرج مصر بنقطة ثمينة، من مباراة كانت ​قريبة فيها من تحقيق إنجاز تاريخي. 

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