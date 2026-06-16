4 تعادلات في يوم واحد.. رقم لم يتحقق منذ 68 عاماً بالمونديال

علي معالي (أبوظبي)

شهدت مباريات يوم أمس، ظاهرة نادرة في كأس العالم، ووفقاً للإحصائيات، حيث أقيمت 4 مباريات انتهت جميعها بالتعادل، وهو أمر لم يحدث خلال 68 عاماً الماضية.

المباريات شملت تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر 0-0، وبلجيكا مع مصر 1-1، والسعودية مع أوروجواي 1-1، وإيران مع نيوزيلندا 2-2.

وآخر مرة شهدت فيها كأس العالم 4 تعادلات في نفس اليوم كانت في 15 يونيو 1958، في ذلك الوقت، كانت البطولة تُقام في السويد وكانت تضم 8 مباريات خلال اليوم.

وظهرت إسبانيا، بطلة يورو 2024 وأحد المرشحين البارزين لكأس العالم 2026، عاجزة أمام دفاع الرأس الأخضر، في المجموعة الثالثة، واضطرت أوروجواي أيضاً للعمل بجد للحفاظ على نقطة أمام السعودية.

ولم تتمكن بلجيكا من الفوز على مصر، بل عانت لتعود بنقطة، فيما كانت مواجهة إيران ونيوزيلندا متوازنة رغم تقدم ممثّل أوقيانوسيا مرتين، لتؤكد هذه النتائج غياب الفجوة بين الفرق على مستوى العالم، وأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقاً لم يجعل البطولة غير متوازنة كما توقّع الكثيرون سابقاً، بل على العكس، رفع التنافسية بدرجة كبيرة.