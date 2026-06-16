الثلاثاء 16 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

4 تعادلات في يوم واحد.. رقم لم يتحقق منذ 68 عاماً بالمونديال

4 تعادلات في يوم واحد.. رقم لم يتحقق منذ 68 عاماً بالمونديال
16 يونيو 2026 10:24

علي معالي (أبوظبي)
شهدت مباريات يوم أمس، ظاهرة نادرة في كأس العالم، ووفقاً للإحصائيات، حيث أقيمت 4 مباريات انتهت جميعها بالتعادل، وهو أمر لم يحدث خلال 68 عاماً الماضية.
المباريات شملت تعادل إسبانيا مع الرأس الأخضر 0-0، وبلجيكا مع مصر 1-1، والسعودية مع أوروجواي 1-1، وإيران مع نيوزيلندا 2-2.
وآخر مرة شهدت فيها كأس العالم 4 تعادلات في نفس اليوم كانت في 15 يونيو 1958، في ذلك الوقت، كانت البطولة تُقام في السويد وكانت تضم 8 مباريات خلال اليوم.
وظهرت إسبانيا، بطلة يورو 2024 وأحد المرشحين البارزين لكأس العالم 2026، عاجزة أمام دفاع الرأس الأخضر، في المجموعة الثالثة، واضطرت أوروجواي أيضاً للعمل بجد للحفاظ على نقطة أمام السعودية.
ولم تتمكن بلجيكا من الفوز على مصر، بل عانت لتعود بنقطة، فيما كانت مواجهة إيران ونيوزيلندا متوازنة رغم تقدم ممثّل أوقيانوسيا مرتين، لتؤكد هذه النتائج غياب الفجوة بين الفرق على مستوى العالم، وأن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 فريقاً لم يجعل البطولة غير متوازنة كما توقّع الكثيرون سابقاً، بل على العكس، رفع التنافسية بدرجة كبيرة.

أخبار ذات صلة
أسطورة الشطرنج يرشح النرويج لبلوغ ربع النهائي
«استراحة الترطيب» تثير الأزمات في المونديال
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
كأس العالم 2026
المنتخب المصري
آخر الأخبار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
علوم الدار
رئيس الدولة يشارك في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها فرنسا
15 يونيو 2026
رئيس الدولة يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية
علوم الدار
رئيس الدولة يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية
اليوم 13:29
«مبادلة» تستثمر في مشروع «جرين لينك» بالشراكة مع «إكويتيكس»
علوم الدار
«مبادلة» تستثمر في مشروع «جرين لينك» بالشراكة مع «إكويتيكس»
اليوم 12:22
أسطورة الشطرنج يرشح النرويج لبلوغ ربع النهائي
الرياضة
أسطورة الشطرنج يرشح النرويج لبلوغ ربع النهائي
اليوم 12:12
«استراحة الترطيب» تثير الأزمات في المونديال
الرياضة
«استراحة الترطيب» تثير الأزمات في المونديال
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©