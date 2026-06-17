«الهاتريك» في المونديال.. لحظات تاريخية وقصص استثنائية!

معتز الشامي (أبوظبي)

يظل تسجيل "الهاتريك" أحد أكثر الإنجازات الفردية إثارة في تاريخ كأس العالم، حيث ارتبط دائما بلحظات خالدة صنعت أمجاد النجوم وخلدت أسماءهم في سجلات اللعبة. وعلى مدار تاريخ البطولة، شهدت النهائيات 55 حالة هاتريك، حملت معها أرقاماً استثنائية وقصصاً لا تُنسى.

ويبقى الروسي أوليج سالينكو صاحب الرقم الأكثر غرابة في تاريخ البطولة، بعدما أصبح اللاعب الوحيد الذي سجل خمسة أهداف في مباراة واحدة بكأس العالم، وذلك خلال فوز روسيا الكبير على الكاميرون بنتيجة 6-1 في مونديال الولايات المتحدة 1994. ورغم هذا الإنجاز التاريخي، فإن أهدافه لم تكن كافية لقيادة منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية، بعدما كان الخروج قد حُسم مسبقا. والأكثر دهشة أن أهدافه الستة في ذلك المونديال كانت جميعها حصيلته الدولية مع روسيا قبل أن يختفي من المشهد الدولي بعدها مباشرة.

أما أسرع هاتريك في تاريخ كأس العالم، فكان من نصيب المجري لازلو كيس عام 1982، عندما سجل ثلاثية خلال 7 دقائق و42 ثانية فقط أمام السلفادور. بينما يعود لقب أقدم هاتريك زمني داخل المباراة إلى النمساوي إريك بروبست الذي أكمل ثلاثيته خلال أول 24 دقيقة من مواجهة تشيكوسلوفاكيا في مونديال 1954.

ويحتفظ الأسطورة البرازيلية بيليه برقمه كأصغر لاعب يسجل هاتريك في كأس العالم، بعدما أحرز ثلاثية في نصف نهائي نسخة 1958 أمام فرنسا وهو في عمر 17 عاماً و244 يوماً، ليبقى حتى اليوم اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز قبل بلوغ الثامنة عشرة.

وفي المقابل انتزع ليونيل ميسي لقب أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ البطولة، بعدما قاد الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثية نظيفة في افتتاح مشوارها بمونديال 2026 وهو بعمر 38 عاما و357 يوماً.

ولم تكن الثلاثية مجرد إنجاز فردي، بل حملت قيمة تاريخية إضافية بعدما عادل هدفه الثالث الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزة أفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفا، وكان الرقم السابق مسجلا باسم غريمه التاريخي كرستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية شهيرة في شباك إسبانيا خلال مونديال 2018 وهو في الثالثة والثلاثين من عمره.

وعلى صعيد اللاعبين الأكثر تسجيلا للهاتريك، يبرز الفرنسي جوست فونتين والمجري ساندور كوسيس والألماني جيرد مولر كأصحاب إنجاز فريد، بعدما سجل كل منهم هاتريك في مباراتين مختلفتين خلال النسخة نفسها من البطولة.

كما يبقى الأرجنتيني جابريل باتسيستوتا، اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك في نسختين مختلفتين من كأس العالم، بعدما فعلها أمام اليونان عام 1994 ثم كرر الإنجاز أمام جامايكا عام 1998.

وفي نهائيات كأس العالم، لم ينجح سوى لاعبين اثنين في تسجيل هاتريك بالمباراة النهائية؛ الأول الإنجليزي جيف هرست، الذي قاد إنجلترا للتتويج بلقب 1966، والثاني الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثية تاريخية في نهائي 2022 أمام الأرجنتين، لكنها لم تمنع خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح.

وهكذا يبقى الهاتريك في كأس العالم أكثر من مجرد ثلاثة أهداف، فهو لحظة استثنائية تصنع الخلود الكروي وتحوّل أصحابها إلى جزء دائم من تاريخ أعظم بطولة في عالم كرة القدم.