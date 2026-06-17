الإمارات تشارك في بطولة جنوب آسيا للتزلج المدولب

أبوظبي (وام)

تشارك الإمارات في منافسات بطولة جنوب آسيا للتزلج المدولب السريع 2026، التي تنطلق غداً في جمهورية المالديف وتستمر حتى 21 يونيو الجاري.يمثل الإمارات في البطولة أكاديمية "سكيت آي تي إي أبوظبي"، بدعم من اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، في إطار جهوده لتطوير رياضة التزلج المدولب بالدولة، وتوفير الفرص المناسبة للرياضيين للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية، وتعزيز الحضور في المحافل الرياضية الخارجية، وإتاحة فرص الاحتكاك واكتساب الخبرات الفنية للاعبين.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات وأندية وأكاديميات من عدة دول آسيوية، وتعد من أبرز بطولات التزلج المدولب السريع في المنطقة، وتشكل منصة مهمة للتنافس الرياضي وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأكد سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن مشاركة أكاديمية "سكيت آي تي إي أبوظبي" في بطولة جنوب آسيا للتزلج المدولب السريع تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها على المستوى الإقليمي.

وأضاف العاجل أن المشاركة في البطولات الخارجية توفر فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات الفنية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الرياضيين وتطور رياضة التزلج المدولب في دولة الإمارات.