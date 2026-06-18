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الرياضة

أخيراً.. ليفربول يضم بديل صلاح

أخيراً.. ليفربول يضم بديل صلاح
19 يونيو 2026 00:06

لندن(أ ف ب)
فاز ليفربول، خامس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بسباق التعاقد مع المهاجم الإسباني فيكتور مونيوس من أوساسونا مقابل صفقة قُدّرت قيمتها بـ34.5 مليون جنيه أسترليني.
وخضع مونيوس، الموجود حالياً مع منتخب بلاده في كأس العالم في أميركا الشمالية، للفحص الطبي في مقر إقامة منتخب إسبانيا في تينيسي، ووافق على عقد يمتد لست سنوات مع ليفربول.
وسيصبح اللاعب البالغ 22 عاماً أول صفقة للمدرب الجديد لـ"الريدز" مواطنه أندوني إيراولا منذ توليه المهمة خلفاً للهولندي آرنه سلوت المقال من منصبه.
وجاء في بيان للنادي على موقعه الرسمي "توصل نادي ليفربول إلى اتفاق للتعاقد مع فيكتور مونيوس من أوساسونا، وذلك رهناً بالحصول على تصريح عمل والموافقة الدولية".
وكان نيوكاسل الإنجليزي في مفاوضات متقدمة لضم مونيوس بعد بيعه الجناح أنتوني جوردون إلى برشلونة الاسباني، كما أُفيد باهتمام كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وباير ليفركوزن الألماني بخدماته.
لكن ليفربول أقنع مونيوس الذي سجل سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة في 36 مباراة الموسم الماضي، بالانتقال إلى "أنفيلد" بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده.
وتخرج مونيوس من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لبرشلونة، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، حيث خاض مباراتين فقط، ثم انضم إلى أوساسونا في يوليو 2025.
ويجيد مونيوس اللعب على الجناحين، وسيساعد إيراولا في تعويض الفراغ الكبير الذي سيخلّفه رحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وخاض اللاعب مباراتين دوليتين مع منتخب إسبانيا منذ ظهوره الأول في مارس، على أن يلتحق بزملائه الجدد في وقت لاحق من الصيف بعد انتهاء كأس العالم.
ويُعتقد أن ليفربول مهتم أيضا بالمهاجم الدولي العاجي الشاب لنادي لايبزيغ الألماني يان ديوماندي الذي يشارك مع "الفيلة" في كأس العالم.
وكان المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه وافق سابقا على الانضمام إلى ليفربول قادما من رين في تموز/يوليو ضمن صفقة تم التفاوض عليها في وقت سابق من هذا العام.

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