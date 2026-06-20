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الرياضة

مهرجان رويال آسكوت.. «شادويل» تعيد كأس الملكة إليزابيث إلى الإمارات عبر «المراق»

مهرجان رويال آسكوت.. «شادويل» تعيد كأس الملكة إليزابيث إلى الإمارات عبر «المراق»
20 يونيو 2026 20:15

عصام السيد (أبوظبي)

أعاد المهر «المراق» بإشراف ويليام هاجاس، وقيادة توم ماركواند، لقب كأس الملكة إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس للفئة الأولى، إلى خزائن شادويل بعد 24 عاماً من فوزها بالسباق عبر الجواد «ملهوف» في عام 2002.
وتفوّق «المراق» على «ساتونو ريف» بفارق ضئيل «أنف»، بينما حلّت المرشحة الأولى «جوليستار» ثالثة بفارق رأس قصيرة، في سباق مثير ضمن منافسات سباق من الفئة الأولى في اليوم الختامي لمهرجان رويال آسكوت، وهو الفوز الرابع لخيول الإمارات.
وتمكن «المراق» البالغ من العمر أربع سنوات والمنحدر من نسل «دارك انجل» من قطع مسافة السباق البالغة 1200 متر في زمن قدره 1:11:82 دقيقة.

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وتسلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم كأس الفوز من الملكة كاميلا، في إنجاز جديد يضاف إلى سجل خيول "شادويل" في أبرز سباقات المضامير العالمية.

ويملك «المراق» شركة شادويل إستيتس، وقد امتطاه الفارس توم ماركواند بدلاً من الفارس جيم كراولي، الذي لا يزال يتعافى من إصابة خطيرة في ساقه تعرّض لها عندما سقط عن الحصان نفسه في يورك العام الماضي.
وقال ماركواند: «لا أقول هذا من باب المجاملة، بل كان أول ما فكرت به عندما ظننت أنني فزت هو جيم كرولي، لقد تعرّض هذا الحصان وجيم لسقوط مروع في نهاية العام الماضي، جيم يكافح من أجل مسيرته المهنية، كان من المفترض أن يكون هو من يمتطي هذا الحصان، من الصعب جداً على جيم تفويت سباقات الفئة الأولى، ونأمل أن يجد بعض السعادة في رؤية هذا الحصان يفوز بسباق كبير».
وقال جيم كراولي إنه «من الرائع رؤية الحصان يفوز»، وأشاد بأداء ويليام هاجاس وفريقه التدريبي لإعادة «المراق» إلى مضمار السباق بأفضل حال ممكن بعد سقوطه.
وقال هاجاس: «كان سباقاً رائعاً، لقد سقط في يورك العام الماضي، واستغرق وقتاً طويلاً للتعافي، كان تدريبه هذا الربيع تدريجياً، وقد تمكن من التأقلم مع هذه القفزة في المستوى.
وأضاف: «أعتقد أنه سيتحسن لأنه لم يشارك في سباقات كثيرة، أعتقد أن كأس يوليو (جولاي كب) سيكون بالتأكيد السباق القادم».

شادويل
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