«الفيفا» يعوض ساسولو عن الإصابة المروعة بـ480 ألف أسترليني

معتز الشامي (أبوظبي)

طغت الإصابة المروعة التي تعرض لها لاعب وسط منتخب كندا إسماعيل كونيه، على الفوز الكاسح الذي حققه المنتخب الكندي بنتيجة 6-0 أمام منتخب قطر في كأس العالم 2026، وذلك خلال المباراة التي أقيمت في فانكوفر.

ورغم الأداء الهجومي الساحق لكتيبة المدرب جيسي مارش، فإن جميع الأحاديث عقب اللقاء انصبت على إصابة كونيه، الذي تعرض لكسر خطير في الساق مع بداية الشوط الثاني، إثر تدخل عنيف من لاعب قطر عاصم ماديبو.

وكشف مارش بعد المباراة أن الأشخاص القريبين من موقع الحادثة «كان بإمكانهم سماع صوت انكسار العظمة»، مضيفاً: «الجميع يشعر بصدمة كبيرة من أجله"، وأكد الاتحاد الكندي لكرة القدم أن كونيه خضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة لعلاج كسر في الطرف السفلي، مع توقعات بتعافيه الكامل في المستقبل.

وأوضح مارش أن الجراحة استغرقت نحو ساعة ونصف الساعة، وأجراها 3 من أبرز الجراحين المتخصصين، مشيداً بالفريق الطبي الذي منحه الثقة بأن اللاعب يتلقى أفضل رعاية ممكنة.

ولم يتم تحديد موعد نهائي لعودة اللاعب إلى الملاعب، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن لاعب ساسولو قد يغيب لفترة من 4 إلى 5 أشهر، وبموجب برنامج حماية الأندية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحق للأندية الحصول على تعويضات مالية عندما يتعرض لاعب للإصابة في أثناء مشاركته مع منتخبه الوطني في البطولات الدولية المدرجة ضمن البرنامج، ومن بينها كأس العالم، ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأندية التي تفقد خدمات لاعبيها لفترات طويلة بسبب إصابات دولية.

وتنص لوائح «فيفا» الخاصة ببرنامج حماية الأندية على أن التعويضات تبدأ بعد مرور 28 يوماً متتالياً من العجز الكامل عن اللعب، على أن يتم احتساب المبلغ وفقاً للراتب الثابت للاعب، مع وجود سقف مالي محدد للتعويضات السنوية.

ويتقاضى كونيه راتبا ثابتاً مع ساسولو يبلغ نحو 22.600 جنيه إسترليني أسبوعياً، أي ما يعادل قرابة 3.200 جنيه إسترليني يومياً. ومع استبعاد أول 28 يوماً من التعويض، وتوقع غيابه لنحو 150 يوماً تقريباً، فمن المرجح أن يحصل النادي الإيطالي على تعويض يقترب من 480 ألف جنيه إسترليني.

ورغم أهمية التعويضات المالية بالنسبة للنادي، فإن الخسارة الرياضية تبدو أكبر بالنسبة للمنتخب الكندي، حيث يعد كونيه أحد أبرز عناصر خط الوسط في تشكيلة المدرب جيسي مارش، وكان يقدم مستويات مميزة خلال البطولة قبل تعرضه للإصابة المؤلمة.

ويسعى المنتخب الكندي إلى حسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية من البطولة، لكن هذه المرة دون خدمات كونيه، عندما يواجه منتخب سويسرا، في فانكوفر، يوم الأربعاء المقبل.